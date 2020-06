Torna in offerta su Amazon il DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo, 949 euro nella versione più completa

La bella stagione è arrivata, e anche le restrizioni da coronavirus sono ormai lontane. Se volete aquistare un drone praticamente professionale, ecco l’offerta che stavate aspettando: il DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo costa solo 949 euro. Si tratta di un’offerta pazza, se considerate che in listino la versione standard del modello non Platinum è in vendita a 1199 euro. E’ la versione più completa, con ben 3 batterie a bordo e una valanga di accessori.

Si tratta di un drone che può essere utilizzato anche in ambito professionale, in grado di riprendere in 4K, facilmente trasportabile perché pieghevole, e che può essere pilotato con il flusso live video in tempo reale da apprezzare sullo smartphone.

La platinum edition, ricordiamo, è la versione Mavic Pro aggiornata, con eliche molto più silenzioso e batteria in grado di offrire ben mezz’ora di volo con una singola batteria. Altre caratteristiche di volo importanti, ricordiamo, sono la sua capacità di salire di quota ad una velocità di 64 km all’ora ed il controller assicura un range di volo di ben 7 chilometri con possibilità di visualizzare un flusso streaming a 1080p e di trasmetterlo a questa risoluzione anche in live su Facebook, oltre che su Periscope e YouTube.

Il drone è capace di catturare video a 4K fino a 30 fotogrammi al secondo oppure registrare a 1080p a 120 fps. Monta un sensore da 12 megapixel, ovviamente posizionato su un gimbal motorizzato a 3 assi, che permette riprese stabilizzate meccanicamente, come nell’intera line up di droni DJI.

La versione combo, oltre al drone e al radio comando, include anche 3 batterie, 3 paia di eliche aggiornate, un hub carica batteria non presente sulla versione standard, un caricabatteria più veloce, un adattatore per ricaricare la batteria tramite power bank, e una borsa per il trasporto del drone. Si tratta di un dotazione di molto superiore a quella del modello non combo, che al momento costa di listino 1199 euro. Questa Fly More Combo a 949 euro è particolarmente conveniente.

