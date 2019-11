Con Ho Mobile SIM e attivazione costano solo 3,99 euro

C’è un motivo in più per passare a Ho Mobile, operatore virtuale del gruppo Vodafone: in questi giorni è stato ridotto il costo di SIM e attivazione a soli 3,99 euro, con in più spedizione gratis, pari a uno sconto del 60% (prima costava 9,99 euro).

Si tratta di un’offerta ancora più allettante per chi proviene da Iliad o uno degli altri operatori virtuali citati nella promozione visto che, scegliendo il pacchetto mensile con 70 GB di traffico internet, minuti e SMS illimitati attualmente proposto a 5,99 euro al mese, all’attivazione si spenderà complessivamente soltanto 9,99 euro.

Ai 3,99 euro sopracitati vanno infatti aggiunti 6 euro della prima ricarica dai quali saranno poi scalati i 5,99 euro dell’offerta per il primo mese: complessivamente l’attivazione costa quindi 9,99 euro anziché 15,99 euro. Per il piano da 70GB mensili per chi proviene da iliad o altri operatori virtuali il costo è di 5,99 euro al mese.

Questo sconto è disponibile soltanto per la promozione sopracitata, di cui abbiamo già parlato in maniera approfondita al lancio. Come accennato possono attivarla soltanto i i clienti provenienti da Iliad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobil e Withu.

Precisiamo che la portabilità deve essere effettuata entro quindici giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 12,99 euro al mese. Inoltre la velocità in 4G è limitata automaticamente a 30 Mbps, contrariamente alla rete Iliad che invece non ha alcun limite in tal senso.

Una volta finiti i giga dell’offerta la navigazione viene automaticamente bloccata per evitare di consumare il credito residuo fino al successivo rinnovo oppure pagando i 5,99 euro mensili per far ripartire l’offerta da subito. Con questa promozione sono inoltre inclusi i servizi SMS per sapere chi ha chiamato quando la linea è irraggiungibile, la navigazione hotspot, il trasferimento di chiamata e l’app per la gestione dell’offerta. Per impostazione predefinita sono inoltre bloccati i servizi digitali a pagamento come oroscopi e suonerie.

