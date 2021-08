Tourya X6, lo speaker dal design futuristico in vendita a 19,32 euro

Se volete comprare uno speaker Bluetooth diverso dai soliti al momento trovate in vendita Tourya X6: a 19,32 euro vi portate a casa una soluzione se non altro appariscente. Seppur la costruzione sia completamente in plastica, presenta infatti un design a dir poco futuristico, con una forma “a pillola” dalle linee molto morbide e affusolate, corredata da alcune placche con effetto oro lucido. Insomma, non passa certo inosservato.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche utilizza driver da 58 millimetri e un doppio speaker che promette una diffusione dell’audio di tipo stereo, separando adeguatamente i suoni progettati per essere proiettati a sinistra con quelli che invece vengono diffusi a destra. L’azienda parla proprio di “Sound 4D” a riprova di come l’effetto debba essere effettivamente avvolgente.

Utilizza un chip Bluetooth con tecnologia 5.0 quindi promette una buona stabilizzazione del segnale parallelamente a consumi piuttosto ridotti. Dalla scheda tecnica si legge che la batteria incorporata è da 1.200 mAh e promette dalle 5 alle 8 ore di autonomia con un volume medio e si ricarica completamente in non più di due ore.

Il punto di forza di Tourya X6 però è nella connettività: oltre al collegamento senza fili tramite Bluetooth è possibile ascoltare i brani MP3 archiviati in una scheda microSD oppure in una chiavetta USB. In alternativa c’è anche la presa AUX con porta jack da 3.5 millimetri per collegare un qualsiasi lettore musicale o fonte audio per mezzo di questo cavo e, se ciò non bastasse, è integrata anche un’antenna radio che capta le frequenze FM.

C’è anche il microfono, quindi si può eventualmente usare anche per le telefonate o per le videoconferenze. Infine, il consumo è pari a 5 Watt mentre le dimensioni sono di circa 14,8 x 10,5 x 8,5 centimetri. Se volete comprarlo, al momento come dicevamo è in vendita online a 19,32 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.