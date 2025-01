Withings Omina, la bilancia smart definitiva al CES 2025

Pubblicità

I dispositivi concettuali rappresentano sempre una sfida per i produttori di accessori smart. Di certo non si è fatta spaventare Withings, che al CES 2025 ha presentato la bilancia smart definitiva. O meglio, un vero e proprio centro per il benessere e la cura del fisico.

Withings Omina è il nuovo dispositivo concept, presentato come una visione per il futuro del monitoraggio della salute. Si tratta di un tappeto intelligente e di uno specchio smart, progettati per sostituire la bilancia da bagno tradizionale. L’obiettivo è quello di offrire una visione completa dello stato di salute, semplificando i complessi indicatori biologici.

Omina promette di offrire un modello corporeo 3D che visualizza i risultati delle metriche disponibili. Questo include il peso, la salute cardiaca e quella metabolica, integrati con i dati raccolti dagli altri dispositivi Withings, come il tappetino per monitorare il sonno, gli indomabili per l’attività fisica o per la pressione sanguigna.

Il dispositivo include un assistente vocale basato su intelligenza artificiale, pronto a fornire feedback in tempo reale, potendo porre domande, ricevere consigli motivazionali.

Ovviamente, trattandosi di un concept, Omina non è ancora disponibile sul mercato e potrebbe non esserlo mai. Tuttavia, Withings ha dichiarato che alcune funzionalità, come l’assistente AI e le opzioni di telemedicina, arriveranno presto sulla sua app Health Mate.

Chissà che in futuro la società possa condividere ulteriori dettagli, anche se al momento Omina fa riflettere su un futuro in cui la tecnologia si integra sempre più con la vita quotidiana.

