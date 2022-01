CES 2022, John Deere pronta con il trattore a guida autonoma

John Deere – una delle principali aziende al mondo produttrice di macchine agricole – nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES 2022) di Las Vegas ha mostrato un trattore a guida autonoma. La produzione su larga scala del veicolo dovrebbe iniziare a breve con la disponibilità per gli agricoltori prima della fine dell’anno.

Il veicolo è ovviamente pensato per l’utilizzo in agricoltura, può operare autonomamente (grazie a GPS e vari sensori) offrendo all’agricoltore la possibilità di dedicare tempo ad altri lavori. Il costruttore riferisce che l’idea è quella di contribuire a rendere più efficiente l’agricoltura, con un approccio più incisivo di fronte a una domanda sempre crescente e carenza di risorse.

Le ambizioni di John Deere nel settore sono note da tempo e già nel 2019 era stato presentato un concept di trattore full electric a guida autonoma. Veicoli di questo tipo potrebbero rappresentare la nuova era della meccanizzazione agricola, una evoluzione tecnologica del comparto che da tempo guarda all’autonomia, alla robotica e alla sostenibilità. Il concept presentato nel 2019 era senza cabina, caratterizzato da struttura monoasse con cingoli triangolari, e sistema di sterzo articolato che sfrutta l’asse dell’attrezzo accoppiato posteriormente.

Il modello presentato al CES 2022 vanta videocamere che consentono di rilevare l’ambiente circostante, con meccanismi che permettono di individuare oggetti ed elementi vari sfruttando una rete neurale. Il GPS viene sfruttato non solo per il movimento, ma anche per fare in modo che il veicolo rimanga all’interno di un perimetro circoscritto.

Il modello in questione è basato sul Deere 8R, pensato per i lavori più impegnativi sul campo, modello ad alta tecnologia, elevata potenza di trazione – trattori versatili e potenti per l’agricoltura di precisione. Tra le peculiarità del trattore a guida autonoma, la possibilità di monitorare il funzionamento con un’app per smartphone, visualizzando in tempo reale video, dati e metriche varie, regolare velocità e profondità di seminazione.

A dicembre dello scorso anno John Deere ha acquisito la maggioranza di Kreisel Electric (Kreisel), fornitore di batterie ad alta tecnologia con sede a Rainbach im Mühlkreis, Austria. Kreisel sviluppa moduli e pacchi batteria ad alta densità e durata, e ha sviluppato una piattaforma di ricarica (CHIMERO) che utilizza una tecnologia brevettata.

