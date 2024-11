Con Donald Trump presidente Tesla vola e Musk punta a Washington

Pubblicità

Donald Trump diventa il 47esimo presidente degli Stati Uniti e, come molti prevedevano da mesi, il ritorno di Trump alla Casa Bianca promette molto bene per tutte le imprese di Elon Musk, a partire da Tesla e SpaceX.

È vero che Trump ha dichiarato più volte le sue perplessità sugli incentivi statali per le auto elettriche, oltre che sulle fonti di energia rinnovabili. Ma anche in uno scenario in cui spariscano gli incentivi, le dimensioni e la scala delle operazioni raggiunti da Tesla, secondo gli analisti avvantaggiano le auto di Musk rispetto ai marchi tradizionali, oltre che rispetto alle cinesi, che prevedibilmente verranno colpite da altri dazi.

Le azioni Tesla hanno registrato una impennata di oltre il 10% nel premarket, per arrivare a toccare +14% all’apertura del Nasdaq, per poi ristabilizzarsi a oltre +10%. Ma l’impronta liberista e capitalista di Trump si prevede farà bene anche agli altri colossi della tecnologia, ormai diventato il fronte dello scontro globale.

Pur senza toccare il balzo a doppia cifra di Tesla, tutti i principali titoli tech USA sono in salita. Persino Google un po’ sottotono da tempo per il possibile smembramento minacciato dall’antitrust USA, sotto Trump sembra possa sperare in un rallentamento del processo se non addirittura in un nulla di fatto.

Infine Trump presidente USA può agevolare la vita e sollevare SpaceX dalla burocrazia e dai rallentamenti statali, più volte lamentati da Musk, per accelerare le tempistiche della NASA al passo con sogni e ambizioni di Elon.

Donald Trump ha espressamente ringraziato Elon Musk tra i suoi principali sostenitori per aver reso possibile questa vittoria. Mesi fa Trump aveva promesso che in caso di vittoria avrebbe nominato Elon Musk consulente o responsabile per l’efficienza: la cura Elon Musk potrebbe arrivare a Washington.

