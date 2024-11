OpenAI assume il responsabile hardware di Meta AR

Pubblicità

Da mesi una serie di partenze di alto profilo ha lasciato sospettare un pericoloso esodo di dirigenti, ma ora con una mossa a sorpresa OpenAI cambia rotta e segna un importante passo per il suo futuro: la società più importante dell’intelligenza artificiale infatti ha assunto Caitlin Kalinowski, ex responsabile degli occhiali AR di Meta.

L’annuncio ufficiale è stato diramato da Kalinowski sul proprio account, tramite un messaggio in cui ha precisato che si occuperà di robotica, con l’intento di portare l’intelligenza artificiale nel mondo reale e “sbloccarne i benefici per l’umanità”.

Kalinowski porta con sé una vasta esperienza nello sviluppo hardware, avendo guidato il progetto degli occhiali a realtà aumentata di Meta, presentati all’ultima conferenza Meta Connect.

Dalla sua enorme popolarità ottenuta con il lancio di ChatGPT a novembre 2022, OpenAI ha guadagnato certamente terreno nel settore, tanto da essere considerata la piattaforma di riferimento quando si parla di AI. Certo è che da allora molti altri concorrenti hanno fatto ingresso in questo settore, come Microsoft con Copilot o Google con Gemini.

Nonostante la crescita di competitor nel settore, questi ultimi concorrenti sembrano faticare a ottenere la stessa attenzione e crescita di utenti, con una recente fuga di notizie che avrebbe rivelato come molti utenti di Copilot si lamenterebbero del fatto che non funziona bene come ChatGPT. Chissà se Windows Intelligence sarà la mossa per tornare in pista con il consenso di tutti.

OpenAI e il futuro del mercato AI

Gli analisti di mercato avvertono che l’interesse per l’intelligenza artificiale potrebbe calare man mano che crescerà la pressione per ottenere profitti concreti. Questo potrebbe lasciare aziende come OpenAI a corto di risorse per sostenere ulteriori aggiornamenti tecnologici.

Ma sopatutto con l’assunzione dell’ex responsabile hardware di Meta, OpenAI sta cercando anche di diversificare nel promettente settore dell’AI applicata alla robotica. Questo nuovo progetto si affianca a quello già in corso da tempo per un dispositivo che punta al settore consumer

Dopo aver abbandonato Apple, Jonathan Ive, designer storico della rinascita di Cupertino con Steve Jobs, ha fondato LoveFrom, una società di design indipendente. Ormai da mesi è noto che OpenAI sta collaborando con Jony Ive e la sua LoveFrom per creare un dipsositivo basato sull’Intelligenza Artificiale. Com’è fatto ancora non si sa, ma molti prevedono che potrebbe dare fastidio sia ad Apple che Samsung.

