SpaceX e Starlink collegano gli smartphone nelle zone degli uragani

SpaceX ha recentemente comunicato il sorprendente numero di 270.000 telefoni cellulari connessi al servizio Starlink Direct-to-Cellular nelle aree degli Stati Uniti recentemente colpite dagli uragani Helene e Milton. Grazie a un programma di emergenza approvato al volo, tutto questo è stato realizzato nelle prime 24 ore dal lancio.

SpaceX ha, inoltre, risposto a uno studio da parte dell’Innovation, Science, and Economic Development Canada (ISED). Si tratta del dipartimento governativo canadese che lavora alla regolamentazione della connettività via satellite, oltre che studiare i pro e contro della copertura mobile supplementare via satellite (SMCS).

In particolare, SpaceX ha condiviso con ISED i dati sulle attivazioni temporanee concesse tramite il servizio Direct-to-Cellular di Starlink durante l’emergenza causata dagli uragani Helene e Milton, che hanno colpito il sud-est degli Stati Uniti lo scorso ottobre:

I benefici per le comunità colpite sono stati immediati. In un solo giorno, oltre 27.000 dispositivi mobili si sono connessi ai satelliti Direct to Cell, e nei giorni successivi sono stati inviati oltre 250.000 messaggi, permettendo alle persone di rimanere in contatto con familiari e servizi di soccorso Direct to Cell continua a trasmettere migliaia di messaggi, mentre le infrastrutture terrestri danneggiate vengono riparate. La rapidità d’azione della FCC statunitense è stata fondamentale per il successo del servizio

Questa tecnologia sfrutta satelliti in orbita per funzionare come torri di trasmissione nello spazio, inviando dati direttamente agli smartphone anche in assenza di copertura con le celle tradizionali.

Lo scorso mese, SpaceX ha ricevuto un’autorizzazione di emergenza dalla Federal Communications Commission (FCC) per utilizzare i satelliti Starlink per comunicare direttamente con cellulari e smartphone. In questo modo è stato possibile trasmettere avvisi di emergenza e SMS agli abitanti di stati come Florida e Carolina del Nord colpiti dagli uragani

A tal proposito, il CFO della Florida, Jimmy Patronis, nel rispondere a una intervista di Teslarati che ha chiesto lumi sull’impatto di Starlink Cellular, ha dichiarato:

Per noi, la comunicazione cellulare è essenziale, ma in alcune situazioni, Starlink si è rivelato una fonte di informazioni indispensabile… un vero salvavita