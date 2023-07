TSMC, produzione chip in Arizona rimandata al 2025

Rinvio della produzione di chip nella struttura di TSMC in Arizona: anziché inizio 2024 se ne dovrebbe parlare nel 2025.

Lo riferisce il sito 9to5Mac evidenziando che già in passato erano stati notati notevoli rallentamenti nella costruzione della nuova struttura ma TSMC aveva riferito che il rallentamento non non implicava necessariamente problemi con lo scheduling previsto per l’avvio della produzione.

TSMC ha annunciato nel 2020 l’intenzione di creare una o più strutture in Arizona, evidenziando la possibilità di creare 1600 posti di lavoro, compresi quelli della filiera locali. Per procedere, il produttore ha ottenuto importanti sussidi dal governo statunitense e anche Apple ha appoggiato l’iniziativa facendo pressione per conto di TSMC che ha ottenuto vantaggi dal pacchetto legislativo noto come CHIPS Act, piano di investimenti approvato e firmato dall’amministrazione Biden-Harris ad agosto dello scorso anno per il rilancio della produzione nazionale dei semiconduttori, con l’obiettivo di “ripristinare la leadership degli USA” nel settore.

Alla fine dello scorso mese, TSMC ha preso atto di ritardi nei lavori di costruzione delle nuove strutture e ora il presidente della multinazionale taiwanese, Mark Liu, riconosce che il ritardo colpirà i piani di avvio per la produzione.

A quanto riferisce 9to5Mac, i ritardi sono dovuti a problematiche riscontrate nell’installazione di “avanzate apparecchiature” nella struttura.

Il costo per la costruzione della fabbrica è previsto in 40 miliardi di dollari e la politica USA spinge per soddisfare la domanda USA di chip tecnologicamente avanzati

Una iniziativa simile da parte di Foxconn – per la creazione di un stabilmento produttivo nel Wisconsin – fortemente voluo da Trump – si rivelò un fiasco, con miliardi spesi inutilmente per creare strutture ora sostanzialmente inutili.

A giugno di quest’anno sono emersi problemi per la fabbrica di TSMC, con infortuni e violazioni delle normative di sicurezza che sarebbero all’ordine del giorno.

A dicembre dello scorso anno, la fab in costruzione di TSMC è stata visitata da Tim Cook, Joe Biden e i vertici di TSMC, incluso il fondatore Morris Chang.

TSMC sta intato costruendo fabbriche in Giappone ed è in trattativa anche con la Germania.