Lexus LM, in Europa il monovolume di lusso in versione Premium Hybrid

Lexus LM è un van di nuova generazone che Lexus porta in Europa, presentato come in grado di offire “il lusso di una limousine nel formato di uno spazioso minivan”.

Questo “Luxury Mover” è il quarto modello del Lexus Next Chapter, dopo i nuovi SUV NX, RX e RZ Full Electric.

I sedili sono progettati per garantire comfort; l’ambiente dell’abitacolo è controllato con precisione per quanto riguarda la temperatura, la qualità dell’aria e l’illuminazione; l’accesso alla connettività e all’intrattenimento è facilittao da un monitor widescreen da 48 pollici e non manca un sistema audio surround realizzato su misura.

Due le versioni disponibili, con 4 o 7 posti. Nel modello a sette posti, la fila centrale di sedili è prioritaria in termini di spazio e funzioni accessibili, mentre la terza fila aggiuntiva è dotata di tre sedili ribaltabili che possono essere ripiegati quando è necessario un maggiore spazio di carico.

Il modello a 4 posti, offre due soli sedili posteriori multifunzione e una serie di funzioni come una parete divisoria tra l’abitacolo anteriore e quello posteriore che ospita un monitor widescreen da 48 pollici e un pannello di vetro che può essere oscurato per garantire la privacy. L’impianto audio Mark Levinson 3D Surround Sound è dotato di 23 altoparlanti, mentre il comfort dell’abitacolo è assicurato dal Lexus Climate Concierge, con sensori termici per controllare e indirizzare con precisione il riscaldamento e la ventilazione.

Pannello multi-operativo in stile smartphone

La regolazione di varie dotazioni e funzioni dell’abitacolo è assicurata da un controller, “progettato come uno smartphone”. Può essere utilizzato per gestire l’impianto audio, le impostazioni del climatizzatore, le funzioni dei sedili, l’illuminazione interna e le tendine dei finestrini.

Il nuovo LM dispone di una funzione di riconoscimento vocale che risponde anche ai comandi dei passeggeri dei sedili posteriori.

Abitacolo silenzioso

Nell’abitacolo, l’Active Noise Control trasmette onde sonore a fase inversa attraverso un diffusore audio che riduce l’accumulo di rumore a bassa frequenza quando l’auto è in movimento. Il funzionamento è regolato da un microfono dedicato al monitoraggio del rumore interno, collocato in posizioni diverse a seconda della disposizione della cabina posteriore.

Nella versione a 4 posti è stato utilizzato un rivestimento a cinque strati non fonoassorbente, che facilita la conversazione. Anche la parete divisoria è materiali per l’isolamento acustico.

Audio 3D Surround e monitor 48″

Per entrambe le versioni di LM è proposto un sistema audio Mark Levinson 3D Surround Sound. L’impianto a 23 altoparlanti nel modello a quattro posti e a 21 altoparlanti nel modello a sette posti è indicato come in grado di offrire una qualità di riproduzione sonora di altissimo livello, creando l’effetto di un sistema home theatre.

Nella versione a quattro posti, la sezione inferiore della parete divisoria dell’abitacolo ospita un monitor HD widescreen da 48 pollici, posizionato nell’angolo ottimale per la visione. Sono disponibili tre modalità di visione: schermo intero, cinema e schermi separati a destra e a sinistra che mostrano contenuti indipendenti (con cuffie individuali da entrambi i lati).

Gli utenti possono proiettare contenuti direttamente dal proprio smartphone o tablet, oppure collegarsi allo schermo tramite due porte HDMI. Il sistema può essere utilizzato per l’intrattenimento o per le riunioni di lavoro online.

Nel modello a sette posti è presente un display multimediale posteriore da 14 pollici che può essere gestito indipendentemente da quello nella console anteriore.

Propulsore elettrificato

In Europa la LM sarà offerta con il propulsore Premium Hybrid da 2,5 litri di Lexus. Il sistema, presente anche nei modelli NX 350h e RX 350h, promette prestazioni silenziose e rifinite, con alta efficienza. La potenza massima è di 250 CV/184 kW, con una coppia massima di 239 Nm.

Di serie, è dotato di trazione integrale elettronica E-Four, con un aumento del livello di distribuzione della coppia motrice posteriore per conferire al veicolo una dinamica stabile e contribuire al comfort dei sedili posteriori. Il sistema può regolare il bilanciamento della coppia motrice anteriore/posteriore tra 100:0 e 20:80 per garantire una manovrabilità sicura in partenza o in curva su superfici sconnesse o scivolose.

L’LM è equipaggiata con i sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida presenti anche nei nuovi modelli NX, RX e RZ. Questi sono in grado di rilevare una gamma ampia di rischi di incidente e fornire avvisi e supporto per sterzata, frenata e forza motrice quando necessario, per aiutare a evitare o mitigare un impatto. L’ultimo pacchetto include funzioni ampliate per il sistema di pre-collisione, tra cui l’assistenza alla sterzata di emergenza e l’Adaptive Cruise Control, insieme al Proactive Driving Assist per una guida più sicura nel traffico urbano. Il monitoraggio del conducente tiene costantemente sotto controllo l’attenzione di chi guida e arresta dolcemente l’auto e attiva il sistema eCall per richiedere aiuto in caso di mancata risposta agli avvisi.

L’assistenza al cambio di corsia (LCA) supporta lo sterzo automatico per il cambio di corsia, quando gli indicatori di direzione vengono utilizzati durante la guida in autostrada. Il Front Cross-Traffic Alert utilizza il monitoraggio radar per rilevare e avvisare il conducente del traffico in avvicinamento da entrambi i lati quando esce da un incrocio a bassa velocità.

Il nuovo LM sarà disponibile sui mercati europei a partire dall’autunno 2023. I prezzi non sono stati indicati.

