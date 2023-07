TSMC ritarda i chip da 4 nm in Arizona per carenza di personale

TSMC, fornitore di Apple, sta lavorando alla costruzione di uno stabilimento di produzione di chip in Arizona, dove ha intenzione di fabbricare chip da 4nm per Apple. Tuttavia, la produzione di massa subirà un ritardo a causa della carenza di personale qualificato.

Secondo il Wall Street Journal, TSMC sta incontrando difficoltà nel reclutare personale esperte nella costruzione di fabbriche per semiconduttori negli Stati Uniti. TSMC potrebbe dover temporaneamente portare tecnici esperti da Taiwan, il che ritarderebbe la produzione dei primi chip da 4 nm fino al 2025.

Stiamo entrando in una fase critica di gestione e installazione delle attrezzature più avanzate e specializzate. Tuttavia, stiamo affrontando alcune sfide

Le segnalazioni di novembre suggerivano che TSMC avrebbe utilizzato il suo impianto in Arizona per iniziare la produzione di chip da 4 nanometri per Apple non appena fosse stato aperto nel 2024. Apple e altri fornitori sono desiderosi di poter acquistare chip dagli Stati Uniti, quindi il ritardo nella produzione potrebbe potenzialmente influire sui piani di dispositivi Apple del 2024.

Dopo la produzione di chip da 4 nanometri, TSMC ha in programma di costruire un impianto adiacente che produrrà chip da 3 nanometri più avanzati, sempre destinati ad Apple. Si prevede che i futuri modelli di iPhone 15 di Apple e i suoi futuri chip della serie M3 saranno realizzati con processo produttivo a 3 nanometri di TSMC, ma i chip iniziali verranno ancora dalle fabbriche di Taiwan.

A dicembre dello scorso anno, la fab in costruzione di TSMC è stata visitata da Tim Cook, Joe Biden e i vertici di TSMC, incluso il fondatore Morris Chang.

TSMC sta intato costruendo fabbriche in Giappone ed è in trattativa anche con la Germania.