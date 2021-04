Tutte le cover iPhone di Marcello Burlon in super sconto 40% su Amazon

Da sempre Benjamins propone in Italia cover per iPhone ultra originali grazie alla collaborazione esclusiva con stilisti, marchi fashion e designer dal tratto inconfondibile.

Tra tutti spiccano da tempo quelle realizzate con Marcelo Burlon che riprendono i motivi dei capi d’abbigliamento dello stilista di origini argentine che con il suo marchio County of Milan è presente in oltre 500 punti vendita in tutto il mondo.

Burlon ha iniziato la sua carriera con la produzione di t-shirt, felpe e poncho che si distinguono per le stampe vivaci e un po’ aggressive attorno al collo di serpenti, ali di uccello, lupi e altri animali selvatici, uniti a motivi grafici contemporanei, ispirati a simboli legati alle tradizioni della Patagonia. L’Argentina, in particolare la Patagonia, rappresenta uno dei caratteri distintivi delle linee e dei motivi grafici utilizzati nel design e nelle texture dei capi d’abbigliamento da lui disegnati. Ora Burlon sfila a Pitti Moda ed è un marchio conosciuto ovunque ma ha mantenuto tanti dei suoi grafismi e della sua fantasia anche nei capi recenti.

Con queste grafiche è possibile personalizzare in maniera esclusiva e originale ogni modello di iPhone a partire da iPhone 6 fino ai recentissimi iPhone 12 di tutte le taglie.

Benjamins commercializza i propri prodotti sia in tanti negozi sul territorio che online su Amazon ove è possibile trovare anche alcuni “tagli” con sconto.

In via straordinaria le cover presenti su Amazon sono disponibili per pochi giorni con uno sconto speciale del 40% su tutta la gamma, anche con i modelli già scontati.

Qui sotto vi riportiamo alcuni esempi delle cover in offerta ma vogliamo segnalarvi che TUTTE le cover sono scontate del 40%.

Per scoprire tutte le fantasiose realizzazioni di Burlon si parte da questa pagina per curiosare tra tutte le cover disponibili ma potete fare una ricerca mirata anche con il modello del vostro iPhone per trovare subito i modelli, le serie e le versioni disponibili.

L’importante è a che cover selezionata vi ricordiate di inserire il codice che vi dà diritto allo sconto del 40%: MACITYNET40.

Attenzione! Sono scontate solo le cover di Burlon vendute da Bejamins!