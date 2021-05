Amazon Prime Video svela il trailer della serie Solos con cast stellare

Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren sono soltanto alcune delle stelle del cinema che saranno protagoniste di Solos: la nuova serie antologica Amazon Original, creata da David Weil, arriverà sulla piattaforma di tv streaming Amazon Prime Video il 25 giugno 2021. Il trailer ufficiale è stato presentato ieri da Amazon Studios.

La serie Solos esplora, in sette episodi, le strane, bellissime, struggenti, divertenti, straordinarie verità di cosa significhi essere umani.

Ambientata nel presente e nel futuro, racconta come, anche nei momenti in cui ci sentiamo più soli, siamo in realtà tutti connessi attraverso l’esperienza umana. La solitudine, comunque, è il filo rosso che lega le diverse storie, ma un filo che corre insieme a quello dell’importanza della connessione con gli altri e della condivisione, in un viaggio verso un’unica direzione: l’esplorazione del significato, della debolezza e della forza dell’umanità.

Solos degli Amazon Studios vede David Weil e Laura Lancaster come produttori esecutivi e Pixie Wespiser come produttore. Weil debutta come regista, dirigendo tre episodi. Sam Taylor-Johnson è regista ed executive producer di due episodi. Gli altri registi sono Zach Braff e Tiffany Johnson.

Nel cast, assieme a Freeman, Hathaway e Mirren, anche la vincitrice dell’Emmy Uno Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens, Constance Wu.

Una produzione con un cast stellare, quella di Solos per Amazon Prime Video, che non stupirebbe vedere nelle liste di nominati ai più importanti premi per le produzioni televisive.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.