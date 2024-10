Tutte le offerte Prime sui TV da 180 € a 2500 € con LG, TCL, Samsung, Hisense, Sony

Pubblicità

Abbiamo selezionato e aggiornato al 9 Ottobre tutte le offerte sui TV disponibili su Amazon per i più noti e attivi marchi del panorama. Le offerte di fine anno sui TV sono sicuramente allettanti e molte volte tra i protagonisti troviamo schermi di grandi dimensioni ma quest’anno il mercato punta anche sul piccolo taglio più che altro per adeguare il parco più vecchio alla ricezione dei canali digitali alle richieste di piattaforme con streaming per arredare anche i piccoli ambienti della casa.

Non mancano gli sconti anche sui prodotti d’eccellenza come gli schermi OLED di LG disponibili anche nel versatile 48″ che funziona anche da super postazione per il gaming o per chi vuole il massimo della qualità anche su formati che per la TV possono sembrare ridotti. Sconti anche sui 65″ e due chicche incredibili per sconto e tipologia d’uso che vi lasciamo trovare ancora nella lista LG.

Abbiamo selezionato diversi modelli e li abbiamo raggruppati per marchio e per prezzo crescente in moda che possiate decidere il vostro acquisto secondo il vostro budget e ovviamente lo spazio che avete in casa.

In diversi casi lo sconto è indicato rispetto allo sconto medio e non rispetto al costo di listino e si tratta comunque per molti modelli del prezzo minimo stagionale.

A 164,90 € invece di 179,00 € | sconto 8% – fino a 9 ott 24

A 174,90 € invece di 199,00 € | sconto 12% – fino a 9 ott 24

A 229,00 € invece di 249,00 € | sconto 8% – fino a 9 ott 24

A 249,00 € invece di 274,00 € | sconto 9% – fino a 9 ott 24

A 249,00 € invece di 269,00 € | sconto 7% – fino a 9 ott 24

A 299,00 € invece di 349,00 € | sconto 14% – fino a 9 ott 24

A 319,00 € invece di 349,00 € | sconto 9% – fino a 9 ott 24

A 319,00 € invece di 359,00 € | sconto 11% – fino a 9 ott 24

A 349,00 € invece di 379,00 € | sconto 8% – fino a 9 ott 24

A 399,00 € invece di 449,00 € | sconto 11% – fino a 9 ott 24

A 469,00 € invece di 499,00 € | sconto 6% – fino a 9 ott 24

A 499,00 € invece di 549,00 € | sconto 9% – fino a 9 ott 24

A 519,00 € invece di 549,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

A 569,00 € invece di 599,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

A 629,00 € invece di 699,00 € | sconto 10% – fino a 9 ott 24

A 649,00 € invece di 689,00 € | sconto 6% – fino a 9 ott 24

A 999,00 € invece di 1099,00 € | sconto 9% – fino a 9 ott 24

A 289,00 € invece di 309,00 € | sconto 6% – fino a 9 ott 24

A 349,00 € invece di 369,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

A 469,00 € invece di 499,00 € | sconto 6% – fino a 9 ott 24

A 379,00 € invece di 399,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

A 419,00 € invece di 449,00 € | sconto 7% – fino a 9 ott 24

A 429,00 € invece di 459,00 € | sconto 7% – fino a 9 ott 24

A 459,00 € invece di 499,00 € | sconto 8% – fino a 9 ott 24

A 549,00 € invece di 599,00 € | sconto 8% – fino a 9 ott 24

A 589,00 € invece di 629,00 € | sconto 6% – fino a 9 ott 24

A 599,00 € invece di 649,00 € | sconto 8% – fino a 9 ott 24

A 659,00 € invece di 659,00 € | sconto 0% – fino a 9 ott 24

A 699,00 € invece di 749,00 € | sconto 7% – fino a 9 ott 24

A 759,00 € invece di 799,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

A 819,00 € invece di 899,00 € | sconto 9% – fino a 9 ott 24

A 949,00 € invece di 999,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

A 949,00 € invece di 999,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

A 1099,00 € invece di 1199,00 € | sconto 8% – fino a 9 ott 24

A 1199,00 € invece di 1299,00 € | sconto 8% – fino a 9 ott 24

A 1299,00 € invece di 1379,00 € | sconto 6% – fino a 9 ott 24

A 1999,00 € invece di 2199,00 € | sconto 9% – fino a 9 ott 24

A 349,00 € invece di 399,00 € | sconto 13% – fino a 9 ott 24

A 379,00 € invece di 399,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

A 429,00 € invece di 469,00 € | sconto 9% – fino a 9 ott 24

A 699,90 € invece di 793,00 € | sconto 12% – fino a 9 ott 24

A 899,00 € invece di 949,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

A 899,00 € invece di 969,00 € | sconto 7% – fino a 9 ott 24

A 919,00 € invece di 999,00 € | sconto 8% – fino a 9 ott 24

A 999,00 € invece di 2099,00 € | sconto 52% – fino a 9 ott 24

A 1044,00 € invece di 1099,00 € | sconto 5% – fino a 9 ott 24

A 1299,00 € invece di 1799,00 € | sconto 28% – fino a 9 ott 24

A 1549,00 € invece di 1820,99 € | sconto 15% – fino a 9 ott 24

A 1999,00 € invece di 2599,00 € | sconto 23% – fino a 9 ott 24

A 2276,00 € invece di 2491,00 € | sconto 9% – fino a 9 ott 24

A 2751,00 € invece di 3199,00 € | sconto 14% – fino a 9 ott 24

A 699,00 € invece di 899,00 € | sconto 22% – fino a 9 ott 24

A 1299,00 € invece di 1699,00 € | sconto 24% – fino a 9 ott 24

A 1934,00 € invece di 2199,00 € | sconto 12% – fino a 9 ott 24

A 2799,00 € invece di 3299,00 € | sconto 15% – fino a 9 ott 24

