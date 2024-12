Tutti gli aspirapolvere Tineco in sconto per Natale

Pubblicità

In vista delle festività natalizie Tineco ha lanciato una serie di offerte su alcuni dei suoi aspirapolvere più apprezzati.

Gli sconti saranno fino al 22 Dicembre (salvo esaurimento scorte), dando così sufficientemente tempo per poter acquistare questi prodotti per la pulizia della casa a prezzi convenienti, sia per un regalo che per migliorare la propria efficienza domestica.

Con Amazon poi avete anche il periodo di reso esteso, così da poter provare l’aspirapolvere con tutta calma.

Tineco Floor One Stretch S6

Questo modello è per chi cerca un dispositivo capace di adattarsi a spazi difficili da raggiungere. Grazie alla sua capacità di piegarsi fino a 180°, può pulire facilmente sotto i mobili e negli angoli più stretti.

Ottimo poi il sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere, che aiuta a mantenere il motore sempre potente anche in posizione orizzontale. Con una autonomia fino a 40 minuti, è ideale per sessioni di pulizia senza interruzioni.

Su Amazon costa 599 € ma in questi giorni di sconti viene offerto a 479 €.

Tineco Floor One S7 Pro

Questo modello è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente, rendendo la pulizia più rapida ed efficace. Il sistema MHCBS (Balanced-Pressure Water Flow System) migliora ulteriormente le prestazioni grazie anche a un raschietto che rimuove la maggior parte dello sporco dal rullo prima di ogni ciclo di pulizia.

Inoltre, la velocità di rotazione del rullo (450 giri/min) riduce notevolmente il tempo di asciugatura e i residui di acqua sporca.

Su Amazon costa 799 € ma in questi giorni di sconti viene offerto a 499 €.

Tineco Floor One S5

Questo invece è per chi cerca un prodotto che combini efficacia e semplicità. Dotato di sensore iLoop, rileva automaticamente il tipo di sporco (fresco o incrostato) e regola la potenza per offrire la migliore pulizia.

Con un’autonomia di 35 minuti e serbatoi separati per acqua pulita e sporca, promette una pulizia continua e senza interruzioni.

Su Amazon costa 519 € ma in questi giorni di sconti viene offerto a 299 €.

Tineco Floor One Switch S6

Invece questo è per chi ha bisogno di un dispositivo multifunzionale. Grazie al motore SwitchPro, è possibile sostituire rapidamente gli accessori per adattarsi a superfici diverse, sia dure che morbide.

Include anche tecnologie avanzate come il sistema di autopulizia FlashDry e la tecnologia PureCyclone, che permette di mantenere l’acqua sempre pulita durante il ciclo di pulizia.

Su Amazon costa 649 € ma in questi giorni di sconti viene offerto a 499 €.

Come avrete notato queste offerte in corso su Amazon rappresentano un’opportunità interessante per chi desidera aggiungere dispositivi innovativi alla propria casa, approfittando di sconti significativi per il periodo natalizio.

Pertanto se volevate comprarne uno, non tergiversate oltre perché potrebbero terminare anche prima della scadenza a causa della forte domanda.