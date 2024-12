C&C cresce in Europa acquisendo Humac, unica certificata Apple in Danimarca

Pubblicità

C&C, il più grande Apple Premium Partner d’Europa, segna un nuovo importante traguardo espandendosi nel mercato danese grazie all’acquisizione di Humac A/S.

Fondata nel 1989, Humac rappresenta una realtà storica nell’ambito della vendita e assistenza dei prodotti Apple. Nata come “Apple University Center”, l’azienda ha consolidato la sua posizione attraverso una serie di fusioni strategiche con Öflun in Islanda e Office-Line in Norvegia, dando vita all’attuale Humac A/S.

Oggi Humac è riconosciuta come il più grande Apple Premium Partner indipendente nei Paesi Nordici, nonché l’unico marchio in Danimarca certificato da Apple per l’assistenza autorizzata ai suoi prodotti.

Con questa operazione, il gruppo italiano C&C, partner premium di Apple, rafforza la propria presenza internazionale aggiungendo 13 nuove città danesi al proprio network. Tra queste: Aalborg, Bruuns Galleri, Clemens Torv, Esbjerg, Frederiksberg, Hillerød, Lyngby, Odense, Rødovre, Roskilde, Vele, Waves e Copenaghen (con i tre store di Gamme Mønt, Vesterbrogade e Magasin).

Il nome Humac nasce da un neologismo che combina “Human” e “Mac”, riflettendo l’impegno dell’azienda nel fornire un’esperienza cliente eccellente e orientata alla centralità dell’utente, sia in fase di acquisto che nell’assistenza. Questo approccio si allinea perfettamente con la filosofia “People Around Technology” di C&C, che pone le persone al centro del processo di umanizzazione della tecnologia.

Qui di seguito le dichiarazioni del Consiglio di Amministrazione di C&C S.p.A:

“Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova acquisizione che rafforza ulteriormente la nostra presenza in Europa e testimonia la solidità del nostro progetto di internazionalizzazione”

“In un contesto economico europeo caratterizzato da sfide globali e dalla necessità di una maggiore cooperazione tra i mercati, questa operazione rappresenta un contributo concreto alla crescita economica e occupazionale nei Paesi in cui operiamo. Il nostro obiettivo non è alterare lo status quo delle realtà locali, ma valorizzarne i processi, apportando la nostra expertise consolidata e garantendo stabilità al personale già presente.

“Un esempio chiave è il mantenimento delle risorse umane, che restano fondamentali per il successo dell’azienda: con questa acquisizione, superiamo le 1.200 persone all’interno del gruppo. Riteniamo che investire nelle competenze locali e nella qualità del lavoro sia un motore essenziale per promuovere uno sviluppo sostenibile ed equilibrato, in linea con i principi di responsabilità sociale d’impresa che ci guidano”.

Con l’ingresso di Humac, il numero totale degli store C&C in Europa raggiunge quota 122, così suddivisi: 49 in Italia, 26 in Francia, 14 in Svezia, 3 in Finlandia, 9 in Estonia, 6 in Lettonia e, ora, 15 in Danimarca.

