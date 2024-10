Tutti i prodotti Amazon in sconto prima del Prime Day e senza abbonamento Prime

Pubblicità

Il Prime Day 2024 parte ufficialmente il 8 Ottobre e dura fino alla mezzanotte del 9 ma si vi interessa acquistare uno dei prodotti Amazon in super offerta in anteprima potete farlo già da subito e, udite, udite, senza neanche essere iscritti ad Amazon Prime, requisito necessario per aprofittare delle offerte dei due giorni.

Ovviamente tra le offerte trovare gli speaker Echo che rispondono ai comandi vocali Alexa, vi permettono di accedere ad Amazon Music, di ascoltare gli audiolibri e di conoscere news, meteo e impartire comandi vocali al vostro impianto domotico e ora sono pure compatibili con Matter.

Un passo in più potete farlo con Echo Show con lo schermo che vi permette di accedere ai video youtube, al browser web e di trasformarsi in un videocitofono collegato con tante telecamere di terze parti o di quelle Blink e Ring prodotte da Amazon. Il modello da 15″ super scontato funziona anche da TV ed è ottimale per l’inserimento in cucina o in piccolissimo appartamento, oppure da cornice da inserire in salotto o nell’ingresso.

Se poi disponete di un proiettore o di una TV che non sono smart o uno schermo/monitor senza altre sorgenti potete aggiungere una Fire TV per aggiungere canali, servizi di streaming e approfittare della TV via Web con le dirette di tanti canali anche generalisti e sportivi.

Detto della moltitudine di telecamere Ring e Blink per la sorveglianza in interno ed esterno con o senza batteria o dei sistemi di videocitofonia evoluta non ci resta che segnalarvi la grande quantità di sconti sui router Eero che nascono sia come singoli che come sistea mesh in grado di portare la rete anche in grandi abitazioni e su diversi piani.

Ricordate che sono pure già attive le offerte su questi servizi e prodotti:

Ecco tutte, ma proprio tutte le offerte sui prodotti elettronici Amazon già pronte per essere ordinate.

Fire TV

A €‎ 26,99 invece di €‎ 44,99 | sconto 40% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 36,99 invece di €‎ 69,99 | sconto 47% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 49,99 invece di €‎ 79,99 | sconto 38% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 109,99 invece di €‎ 159,99 | sconto 31% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

Echo ed Echo Show

A €‎ 49,99 invece di €‎ 79,99 | sconto 38% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 7,00 invece di €‎ 54,99 | sconto 87% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 19,99 invece di €‎ 54,99 | sconto 64% – fino a 16 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 24,99 invece di €‎ 64,99 | sconto 62% – fino a 16 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 59,99 invece di €‎ 94,99 | sconto 37% – fino a 16 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 59,99 invece di €‎ 109,99 | sconto 45% – fino a 16 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 74,99 invece di €‎ 119,99 | sconto 38% – fino a 16 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 109,99 invece di €‎ 169,99 | sconto 35% – fino a 16 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 199,99 invece di €‎ 269,99 | sconto 26% – fino a 16 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 209,99 invece di €‎ 299,99 | sconto 30% – fino a 16 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 149,99 invece di €‎ 199,99 | sconto 25% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 44,99 invece di €‎ 69,99 | sconto 36% – fino a 16 ott 24

Sto caricando altre schede...

Kindle

A €‎ 309,99 invece di €‎ 399,99 | sconto 23% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 279,99 invece di €‎ 369,99 | sconto 24% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 329,99 invece di €‎ 419,99 | sconto 21% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

Luna

A €‎ 44,99 invece di €‎ 69,99 | sconto 36% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

Blink

A €‎ 39,99 invece di €‎ 99,99 | sconto 60% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 71,99 invece di €‎ 179,99 | sconto 60% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 123,99 invece di €‎ 309,99 | sconto 60% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 35,99 invece di €‎ 89,99 | sconto 60% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 99,99 invece di €‎ 249,99 | sconto 60% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 39,99 invece di €‎ 79,99 | sconto 50% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 23,99 invece di €‎ 39,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 26,99 invece di €‎ 44,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 39,99 invece di €‎ 79,99 | sconto 50% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 26,99 invece di €‎ 44,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 23,99 invece di €‎ 39,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 41,99 invece di €‎ 69,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 41,99 invece di €‎ 69,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 54,99 invece di €‎ 114,99 | sconto 52% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 54,99 invece di €‎ 114,99 | sconto 52% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 59,99 invece di €‎ 139,98 | sconto 57% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 139,99 invece di €‎ 299,98 | sconto 53% – fino a 9 ott 24

Sto caricando altre schede...

Ring

A €‎ 52,00 invece di €‎ 99,99 | sconto 48% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 39,99 invece di €‎ 99,99 | sconto 60% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 34,42 invece di €‎ 99,99 | sconto 66% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 59,99 invece di €‎ 99,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 59,99 invece di €‎ 99,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 59,99 invece di €‎ 99,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 59,99 invece di €‎ 99,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 29,99 invece di €‎ 59,99 | sconto 50% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 159,99 invece di €‎ 249,99 | sconto 36% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 59,99 invece di €‎ 99,99 | sconto 40% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 89,99 invece di €‎ 179,99 | sconto 50% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 49,99 invece di €‎ 79,99 | sconto 38% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 159,99 invece di €‎ 229,99 | sconto 30% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 109,99 invece di €‎ 169,99 | sconto 35% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 99,99 invece di €‎ 149,99 | sconto 33% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 129,99 invece di €‎ 199,99 | sconto 35% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 159,99 invece di €‎ 229,99 | sconto 30% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 159,99 invece di €‎ 229,99 | sconto 30% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

A €‎ 169,99 invece di €‎ 249,99 | sconto 32% – fino a 14 ott 24

Sto caricando altre schede...

Eero