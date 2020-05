Twitch disponibile sui TV LG 2017 e successivi

Twitch, nota piattaforma video legata e ottimizzata al mondo del gaming, dopo essere approdata su Apple TV, arriva anche sui TV LG dal 2017 in avanti, così da poter beneficiare dell’intera piattaforma senza necessità di hardware aggiuntivo.

Grazie all’app sulla TV sarà possibile guardare gli streaming live e chattare con giocatori appassionati di tutto il mondo. Sarà sufficiente accedere al proprio account, come su app, per poter accedere a tutti i contenuti preferiti disponibili sulla piattaforma, quindi dalle partite multiplayer alle rilassanti demo.

Grazie all’app sulla TV sarà anche possibile guardare i video in diretta dei giochi, potendo anche connettersi con altri giocatori in tempo reale grazie alla chat live. Saranno anche disponibili, ovviamente, eventi di esport, arte, cucina, musica e molto altro, tutto on demand.

Tra le altre, si potrà accedere e guardare anche spettacoli dal vivo interattivi di Sony, Microsoft, Blizzard e Riot Games, seguire una programmazione unica, dagli streaming live dei festival musicali agli eventi di videogiochi più esclusivi, unendosi a milioni di giocatori hardcore e occasionali che hanno trovato un luogo per incontrarsi.

Ricordiamo che Twitch per iPhone e iPad è disponibile a questo indirizzo come applicazione universale. Naturalmente è gratis.