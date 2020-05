Central Park è ora disponibile su Apple TV+, prime recensioni positive

Dopo aver condiviso anticipazioni e trailer nei giorni scorsi Central Park, la nuova serie televisiva animata per Apple TV+, è arrivato il momento del rilascio al grande pubblico. Da oggi 29 maggio 2020 lo show creato da Loren Bouchard, autore di Bob’s Burgers, è visibile sulla piattaforma streaming di Apple. Ne aveva di bisogno, dato che il servizio non sembra aver beneficiato nemmeno del lockdown.

La nuova serie animata non è più un mistero. La trama narra le vicende di una famiglia di custodi – i Tillermans – che vivono e lavorano a Central Park, finendo per salvare il parco e il mondo. Tra i protagonisti Owen, gestore del parco, e Paige, la moglie giornalista, insieme ai figli Molly e Cole, che si trovano a vivere nel parco più famoso del mondo, mentre si oppongono all’erede dell’hotel Bitsy Brandenham, e alla sua assistente di lunga data Helen, che vorrebbero trasformare il parco in grandi palazzi e condomini

Saranno due, almeno al momento, le stagioni dello show. Avranno un ugual numero di episodi, 13 per l’esattezza. Il cast musicale di Central Park comprende Josh Bad, Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, David Diggs e Kathryn Hahn.

Sebbene sia ancora troppo presto per giudicare, le prime recensioni dello spettacolo sembrano generalmente positive. Alcuni sottolineano il fatto che lo show potrebbe “sbocciare in qualcosa di speciale”, mentre CNET ha affermato che lo spettacolo è stato “una gemma sorprendente in mezzo agli scaffali polverosi della rete televisiva abbandonata”. Rolling Stone lo ha descritto come “una commedia musicale gioiosa e contagiosa con un cast stellare”

