Tra le app più utilizzate e ricercate del momento ci sono certamente le VPN. Si tratta di applicativi che consentono di navigare in rete con la massima sicurezza, proteggendo la propria privacy e, tra le altre cose, permettendo di accedere a contenuti esclusivi di altre regioni geografiche. In questo articolo proviamo ad elencare le migliori VPN per iPad.

Con una VPN, infatti, è possibile criptare la propria connessione, rendendo difficile per hacker e terze parti intercettare i propri dati. Ecco, allora, una panoramica delle migliori VPN disponibili per iPad, tenendo conto di criteri come velocità, facilità d’uso, sicurezza e rapporto qualità-prezzo.

1. NordVPN

NordVPN è uno dei nomi più noti nel panorama delle app VPN, anche questa recensita da Macitynet a questo indirizzo. Tra i suoi principali punti di forza la sicurezza e la velocità. Inoltre, tra i vantaggi offre:

Doppia crittografia : NordVPN utilizza la tecnologia “Double VPN” per criptare i dati due volte, rendendo la connessione ancora più sicura.

Supporta i più avanzati protocolli di sicurezza come NordLynx (basato su WireGuard), che garantisce velocità elevate senza compromettere la protezione.

Funzione Kill switch automatico , che interrompe l’accesso a internet se la connessione VPN dovesse accidentalmente interrompersi.

Rete di server ampia: offre oltre 6.000 server in 111 paesi.

Funzione che protegge durante la navigazione da pubblicità invasive, malware e siti web pericolosi.

Quest’ultima è chiamata Threat Protection Pro, progettato per proteggere l’attività online dell’utente in modo continuo, 24 ore su 24, anche quando non si utilizza una VPN. Questa funzione offre una protezione in tempo reale, bloccando siti web pericolosi, fermando i tracker e eliminando pubblicità invasive. Inoltre, analizza i file scaricati e rimuove quelli potenzialmente dannosi.

E’ una funzionalità integrata nelle versioni desktop di NordVPN, pensata per proteggere l’utente dalle minacce digitali quotidiane, anche senza una connessione VPN attiva. Simile a un antivirus, il sistema analizza i file scaricati, eliminando eventuali malware e migliorando l’esperienza di navigazione bloccando pubblicità indesiderate e tracker online.

Grazie all’intelligenza artificiale, Threat Protection Pro è in grado di rilevare tentativi di phishing e identificare siti web sospetti, inclusi quelli legati ad attacchi zero-day.

Svantaggi:

Il prezzo non è tra i più bassi nel panorama delle app VPN.

Prezzi e download

Parte da 3,59 euro al mese per il piano da 24 mesi, con 3 mesi in omaggio e si scarica da qui.

2. Surfshark

Surfshark è una delle VPN più apprezzate, disponibile anche per iPad, grazie al suo equilibrio perfetto tra prestazioni, funzionalità e prezzo. L’abbiamo recensita a questo indirizzo, ma qui basti specificare che offre un’interfaccia facile da usare e allo stesso tempo fornisce funzionalità avanzate, perfette per proteggere la navigazione anche in mobilità. Tra i punti di forza di questa VPN, anche l’Alternative ID, un sistema che crea identità alternative, proteggendo dati sensibili e mail, che sarà possibile utilizzare per registrarsi su qualsiasi sito internet.

Vantaggi:

Connessioni illimitate: Uno dei principali punti di forza di Surfshark è la possibilità di collegare un numero illimitato di dispositivi con un solo abbonamento. Questo è ideale per proteggere non solo l’iPad, ma anche altri dispositivi come smartphone, notebook, PC fissi o smart TV.

Velocità elevate: Nonostante il prezzo competitivo, Surfshark offre connessioni molto rapide, ideali per lo streaming di contenuti HD e l’accesso a piattaforme come Netflix e Disney+ in diverse regioni.

Sicurezza avanzata: Surfshark utilizza protocolli sicuri come WireGuard e OpenVPN, oltre a funzioni come “CleanWeb” per bloccare pubblicità, tracker e malware.

Bypass geografici efficaci: Perfetta per accedere a contenuti bloccati in base alla posizione, sia per streaming che per superare restrizioni governative.

Di recente offre una prova gratuita.

Svantaggi:

Il supporto clienti ci è parso leggermente meno reattivo di altri competitor, anche se in effetti ha sempre risposto puntualmente alle nostre richieste.

Prezzi e download

Il piano Surfshark Starter + 3 mesi EXTRA parte da 2,19 euro al mese. Si scarica a partire da questo indirizzo.

3. ExpressVPN

ExpressVPN è rinomata per le sue velocità. Per questo, se utilizzate l’iPad per lo streaming o il gaming, probabilmente è tra le scelte che possiamo consigliarvi per evitare buffering e ritardi.

Tra i vantaggi:

Velocità di connessione: ExpressVPN è tra le più veloci, perfetta anche per lo streaming di contenuti in 4K o per scaricare file di grandi dimensioni.

Compatibilità con numerosi dispositivi: Oltre all’iPad, ExpressVPN è utilizzabile anche su una vasta gamma di dispositivi, compresi router e smart TV.

Server in oltre 90 paesi;

Sicurezza: Utilizza crittografia di livello militare e ha un kill switch integrato, oltre a supportare il protocollo Lightway per una navigazione sicura e rapida.

Svantaggi:

Anche in questo caso non si tratta di una delle VPN più economiche. Anzi, tutt’altro.

Prezzi e download

Per il download si parte da qui e il costo è di 5,33 dollari al mese se scegliete l’abbonamento biennale con 3 mesi gratis.

4. ProtonVPN

ProtonVPN è sviluppata dal team dietro ProtonMail, noto per il suo forte impegno nella privacy. È una VPN eccellente per chi vuole un livello di sicurezza importante e una politica rigorosa di no-log.

Vantaggi:

No-log policy: ProtonVPN ha base in Svizzera, un paese con leggi sulla privacy molto forti, e garantisce che nessun dato di navigazione venga registrato.

Versione gratuita disponibile: ProtonVPN offre una versione gratuita senza limiti di banda (anche se con velocità limitate), perfetta per chi vuole iniziare senza costi aggiuntivi.

Sicurezza avanzata: Utilizza la crittografia AES-256, con opzioni come Secure Core, che instrada il traffico attraverso server extra per una protezione aggiuntiva.

Supporto per Tor: ProtonVPN offre l’integrazione con il network Tor per una sicurezza maggiore.

Svantaggi:

La velocità di altre VPN, probabilmente, è superiore, soprattutto nella versione gratuita.

Prezzi e download

Per il download si parte da qui e il costo è di 4,49 dollari al mese se scegliete l’abbonamento biennale con 3 mesi gratis.

5. IPVanish

IPVanish è una VPN versatile e adatta per chi cerca velocità elevate e una gestione flessibile dei dispositivi. La sua rete di server copre molti paesi, rendendola una scelta solida per lo streaming e la navigazione globale.

Vantaggi:

Velocità buone: IPVanish è nota per la sua velocità, perfetta per streaming, gaming e download di grandi file.

Connessioni simultanee illimitate: Proprio come Surfshark, IPVanish permette di connettere un numero illimitato di dispositivi con un solo abbonamento.

Supporto per torrent: Ha server dedicati per il P2P, ideali per chi utilizza servizi di torrent.

Interfaccia user-friendly: L’app per iPad è ben progettata e facile da usare, anche per chi non ha esperienza con le VPN.

Svantaggi:

Non ottima per aggirare i blocchi geografici e tutti i servizi streaming

Prezzi e download

Parte da 2,05 euro al mese per il piano da 24 mesi e si scarica da qui.