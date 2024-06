L’Europa boccia Apple sul DMA, scatta la terza indagine

Pubblicità

Come anticipato negli scorsi giorni, la Commissione UE ritiene che i cambiamenti introdotti da Apple non siano sufficienti per tutelare utenti e sviluppatori di App Store secondo le normative del Digital Markets Act DMA: oltre alla comunicazione preliminare delle infrazioni, la Commissione UE ha anche avviato un’altra indagine su Apple.

Più in dettaglio per l’UE con le nuove regole di Apple, gli sviluppatori non sarebbero completamente liberi di informare gli utenti circa la disponibilità di offerte migliori o sull’esistenza di altri canali e app store alternativi, come segnala la Repubblica.

Ricordiamo che il DMA richiede che anche gli sviluppatori che distribuiscono tramite App Store devono essere in grado di poter informare i propri clienti sulle possibilità di acquisto alternative e più economiche, anche indirizzandoli alle offerte per permettere di fare acquisti.

Tutto questo, sempre secondo il DMA deve essere possibile per gli sviluppatori a titolo gratuito, e non come invece implementato da Apple con una serie di regole, complicazioni e anche costi supplementari. Le complicazioni prese in esame dalla Commissione UE riguardano anche gli utenti, con diversi passaggi e clic necessari per poter accedere, installare e usare un app store alternativi su iPhone o per abilitare il sideloading, l’installazione delle app di fuori di App Store ufficiale.

Non sorprende l’avvio di una ulteriore indagine della Commissione UE sul Core Technology Fee, che impone un costo aggiuntivo di 0,50 euro per ogni app installata, oltre il milione di copie, questo per gli sviluppatori che desiderano impiegare App Store alternativi. In caso di infrazione.

Se le infrazioni attribuite ad Apple venissero confermate la multinazionale di Cupertino dovrebbe affrontare multe consistenti, fino a un miliardo al giorno. L’indagine su Core Technology Fee e regole DMA si va ad aggiungere a quella sulle tasse arretrate in Irlanda, sulla musica in streaming e anche quella sui pagamenti digitali: quest’ultima sembra sulla via della soluzione grazie a una promessa decennale di Apple.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.