ChatGPT parla sulle Volkswagen ma non in Italiano

Una delle primissime prove di integrazione di ChatGPT in auto è arrivata da Volkswagen al CES di Las Vegas a gennaio: ora il costruttore tedesco annuncia la disponibilità dell’assistente basato su AI generativa a bordo di diversi suoi veicoli in produzione, con la possibilità di fare domande complesse e ottenere risposte in cinque lingue.

ChatGPT è incluso in combinazione con il sistema di infotainment di ultima generazione nei modelli ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, nonché nella nuova Tiguan, nella nuova Passat e nella nuova Golf. Per quanto riguarda le lingue si tratta di inglese USA, inglese Regno Unito, spagnolo, ceco e tedesco: purtroppo nel comunicato non si fa cenno alle tempistiche per l’italiano e altre lingue.

L’assistente vocale Volkswagen IDA, che entra in funzione pronunciando “Hello IDA” oppure premendo il pulsante sul volante, permette già da tempo di gestire con comandi vocali le funzioni del sistema di climatizzazione, infotainment e navigazione.

Per domande e compiti più complessi ora entra in funzione ChatGPT: la risposta viene pronunciata ad alta voce tramite la voce di Volkswagen IDA. La società spiega che per l’utente non occorre fare assolutamente nulla, nemmeno aprire un account ChatGPT con OpenAI, in aggiunta per tutelare la privacy sia le domanda che le risposta vengono subito cancellati.

I proprietari di Volkswagen che non desiderano utilizzare i servizi ChatGPT possono disattivare l’assistente AI nell’app del veicolo o nel sistema di bordo. Grazie all’integrazione di ChatGPT è possibile ottenere la lettura vocale dei risultati di una ricerca, più informazioni su una destinazione turistica, così come gli ultimi risultati delle partite o la risoluzione di un problema di matematica.

Tutto questo in modo facile, tramite linguaggio naturale e colloquiale, senza dover mai staccare gli occhi dalla strada. L’integrazione di Volkswagen IDA con ChatGPT è resa possibile dal partner Cerence con la piattaforma Cerence Chat Pro, una soluzione progettata per l’uso in auto che impiega ChatGPT e diverse altri risorse e modelli AI per offrire risposte accurate e rilevanti a praticamente qualsiasi domanda immaginabile.

