La lampada Ulanzi VL119 sembra una spada laser, solo 17 €

Ecco una lampada senza fili davvero speciale: Ulanzi VL119 è la soluzione ideale per chi vuole creare una illuminazione d’effetto in qualsiasi stanza di casa, e grazie al suo particolare design si presta bene anche per foto artistiche, oltre che giochi e scherzi con gli amici. Se vi interessa al momento la trovate in super-sconto online.

Ciò che la rende speciale più di tutto è l’aspetto, paragonabile a quello delle celebri spade laser di Star Wars. La forma cilindrica (con un diametro di circa 4 centimetri) unita alla lunghezza di 50 centimetri permettono così di ottenere un fascio di luce che si rivela utile in svariate situazioni, anche perché è possibile regolare il colore a piacimento.

Oltre infatti a scegliere la tonalità della luce bianca passando da una diffusione calda o fredda tra 2500 e 9000K, si può cambiare anche colore tra rosso, giallo, blu, verde, o qualsiasi altro vi venga in mente.

Ecco così che potrete impiegarla in ambito fotografico per realizzare simpatiche foto con gli amici. Oppure, in ambito professionale, per produrre luci colorate sullo sfondo o a lato del soggetto, aiutati anche dal fatto che sul fondo è presente un attacco universale a vite da 1/4″ che consente di fissarla saldamente su un treppiede (è anche particolarmente leggera: circa 200 grammi).

Produce una luce da massimo 400 lux, con un consumo di soli 5 Watt e un angolo di diffusione di 120°.

Si tratta di una lampada LED, alimentata da una batteria ricaricabile completamente in circa 2 ore tramite la presa USB-C. I suoi 2.000 mAh promettono fino a 70 minuti di illuminazione continua.

La promozione

