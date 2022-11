Ulefone, BlackView e Oukitel: ecco il Black Friday degli smartphone rugged

Il Black Friday 2022 è l’occasione giusta anche se siete alla ricerca di uno smartphone rugged. Quando si tratta di dispositivi robusti, ovviamente, i brand di riferimento sono poco. Tra questi Ulefone, BlackView e Oukitel. Ecco tutte le offerte.

Tra i primi smartphone che segnaliamo in sconto il BlackView BV7200, che viene proposto con uno sconto importante, pagandolo appena 153 euro, anziché 231, oneri inclusi, utilizzando il codice sconto PBV7200.

Si tratta di uno degli ultimi smartphone robusti della società, resistente a cadute da 1,8 metri di altezza e con certificazione IP68 e IP69K e MIL-STD-810H. Robustezza a parte, BV7200 propone un reparto multimediale con camera che ospita il sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP e una fotocamera posteriore ultra-grandangolare da 117° e Ultra-Macro da 8 MP che supporta una distanza di ripresa di 2 cm.

Il terminale offre un grande display da 6,1 pollici, fino a 4 GB di RAM e batteria da 5180 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W. Al suo interno il processore MediaTek Helio G85 una RAM da 6 GB, affiancata da 128 GB di archiviazione.

Ulefone Power Armor 18T

Altro terminale in sconto è Ulefone Power Armor 18T. Si tratta sempre di un rugged, come un ampio schermo da 6,58 pollici, con risoluzione Full HD+. Al suo interno un processore MediaTek Dimensity 900, e una RAM fino a 12 GB, che può espandersi virtualmente fino a 17 GB.

A livello multimediale propone 3 camere sul posteriore, con sensore principale da ben 108 MP con sensore Samsung HM2 CMOS, e apertura f/1.89. Si tratta di un vero e proprio battery phone con la sua batteria da 9600 mAh con supporto alla ricarica da 15 W.

Solitamente ha un listino di oltre 617 euro, ma al momento lo si acquista in offerta a 470 euro, utilizzando il codice sconto Ulefone18T. Da notare che l’offerta scade il 30 novembre, e che ogni ordine include in regalo una cover protettiva.

Ulefone Armor 17 Pro

Sempre da Ulefone altro modello in sconto è Armor 17 Pro. In questo caso si tratta di un terminale con processore MediaTek Helio G99 MT6789 e 8 GB di RAM, che virtualmente si espandono a 13. Anche in questo caso l’utente si troverà di fronte un terminale con un reparto camera sempre ben fornito, con un sensore principale da 10MP, lo stesso del morello 18 T.

Più leggero del precedente modello, anche per via della sua batteria più contenuta, ma sempre potente e performante, da ben 5380 mAh, sempre con supporto alla ricarica da 15W, e supporto alla ricarica wireless, anche inversa.

Solitamente ha un listino di 358 euro, ma al momento lo portate a casa a 236 euro, sempre oneri inclusi, grazie al codice sconto PU17P.

Oukitel WP20 Pro

Questo Rugged Phone propone, invece, una CPU Helio MTK6762 (A22) con clock fino a 2.0GHz. Propone uno slot in grado di ospitare due Nano SIM o una Nano sim e una microSD. Ha un display da 5.93 pollici, con risoluzione di 1440×720 pixel.

Al suo interno una memoria RAM da 4GB e una ROM da 64GB, espandibile tramite scheda di memoria. Lato multimediale offre una camera frontale da 5.0 MP e un set di camere posteriori con sensore principale da 20.0 MP. La batteria è da 6300mAh.

Solitamente costa 134 eurom, ma al momento lo si acquista con oneri e spedizione inclusa a 115 euro, utilizzando il codice sconto PWP20P.

Oukitel RT2

Ultimo, ma probabilmente tra i più particolari è Oukitel RT2. In questo caso non ci troviamo di fronte ad uno smartphone, bensì ad un tablet rugged. Sono pochi in commercio i dispositivi come questo.

Il device monta una CPU Mediatek MT8788, con un ampio schermo da 10.1 pollici con risoluzione FHD+ 1200×1920. Viene accompagnato da una memoria RAM da 8GB RAM e una memoria ROM da 128GB.

A livello multimediale non manca una camera per video conversazioni da 16MP, con una camera sembra da 16MP anche sul posteriore. La batteria è da ben 20000 mAh, e non manca neppure la connettività LTE con la possibilità di alloggiare una sim card.

Il dispositivo solitamente ha un costo di 334 euro, ma al momento viene proposto a 238 euro grazie al codice sconto PRT2.