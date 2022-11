Black Friday, sconto a 164€ sulla webcam professionale Logitech Brio Stream Webcam

Una buona videocamera per lo streaming di qualità? Ecco qui la soluzione Logitech Brio Stream Webcam, un accessorio perfetto per call video business chat che si presenta come un’accessorio top per quattro aspetti: sensore 4K, tecnologia HDR, campo visivo più ampio e prezzo scontato per il Black Friday, 164€

Dotata di tante tecnologie innovative, Brio stabilisce un nuovo standard di eccellenza per la collaborazione video con risoluzione Ultra 4K HD.

Le tecnologie RightLight 3 e HDR (High Dynamic Range) regolano automaticamente le impostazioni per dare un aspetto professionale con qualsiasi tipo di illuminazione, anche con luce scarsa, luce solare diretta o condizioni di illuminazione ad alto contrasto. Brio è certificata per l’uso aziendale e, grazie ai sensori ottici e a infrarossi, supporta

Windows Hello.

A disposizione isono trec impostazioni predefinite di campo visivo. Per inquadrare volto e spalle, seleziona la diagonale da 65°. Per inquadrare la stanza, scegliee la diagonale da 78° o 90°. Qualunque sia l’impostazione dFOV selezionata, è possibile zoomare con lo zoom 5x HD nell’eccezionale risoluzione 4K.

Il 4K è la funzione più interessante: è in grado di registrare video a tale risoluzione a 30 frame per secondo ma è anche possibile ridurre a Full HD a 60 fps, per un ottimo risparmio (50%) in termini di compressione dei file e di larghezza di banda. Brio offre riprese Ultra HD 4K a 30 fps o HD 1080p a 30 o 60 fps e HD 720p a 30, 60 o 90 fps ultrauniforme, per nitidezza, fluidità e dettaglio massimi.

Grazie alla tecnica dell’HDR (High Dynamic Range) Logitech BRIO è inolrte in grado di acquisire immagini prevenendo le scene ad alto contrasto con zone sovraesposte o sottoesposte, mentre l’ampio angolo visivo di 90 gradi offre una percezione più naturale degli spazi. E’ comunque possibile effettuare uno zoom digitale 5X stringendo il campo di vista a 78 gradi o 60 gradi, e senza perdita d’immagine sfruttando adeguatamente il sensore 4K.

Brio presenta due microfoni omnidirezionali integrati con tecnologia di eliminazione del rumore. I microfoni acquisiscono l’audio con la massima chiarezza fino a un metro di distanza senza amplificare i rumori di fondo, così le conversazioni saranno sempre naturali e chiare.

Click qui per comprare