Ultenic U10 Ultra, aspirapolvere senza fili multifunzione a soli 104 €

Pubblicità

Ecco l’occasione giusta per fare le pulizie di casa in maniera pratica ed efficiente: l’aspirapolvere senza fili Ultenic U10 Ultra al momento è in in offerta.

Dotato di un motore da 450 Watt e una forza di aspirazione che raggiunge i 30.000 Pa, è in grado di catturare la polvere e lo sporco anche nelle situazioni più difficili. E siccome usa un serbatoio da 1 litro permette di pulire grandi superfici senza la necessità di frequenti svuotamenti, rendendo la routine di pulizia molto più semplice e veloce.

Uno dei principali punti di forza è la batteria da 2.200 mAh che promette un’autonomia variabile tra i 18 e i 40 minuti a seconda della potenza selezionata. Anche i tempi di ricarica, che variano dalle 4 alle 5 ore, lo rendono adatto a essere utilizzato più volte durante la giornata per sessioni di pulizia intense o veloci.

Nonostante la potenza e le prestazioni elevate, il rumore prodotto si mantiene a 78 dB, un livello accettabile per un dispositivo di questo tipo.

Una delle tecnologie più innovative integrate nell’Ultenic U10 Ultra è la GreenEyE: sostanzialmente emette una luce verde per evidenziare la polvere sui pavimenti, aiutando a individuare anche lo sporco più sottile e invisibile a occhio nudo. Inoltre, è dotato di una torcia integrata che illumina gli angoli più bui, come sotto i divani o i tavoli, facilitando una pulizia completa anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Il design piatto a 180° consente una manovrabilità eccezionale sotto i mobili, permettendo di arrivare negli spazi stretti senza dover spostare pesanti arredi. Il sistema di filtraggio a 5 strati è progettato invece per catturare particelle di polvere di varie dimensioni, garantendo un ambiente più pulito e sano, soprattutto per chi soffre di allergie.

Questo aspirapolvere viene fornito con una serie di spazzole aggiuntive per diverse superfici e utilizzi: dai materassi ai tappeti, divani e persino per la pulizia degli interni dell’auto, ottimo quindi per chi ha bisogno di un unico strumento per diverse tipologie di pulizia, sia su pavimenti duri che su superfici più delicate.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 104 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.