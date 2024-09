Vinili e CD e Box in super-offerta su Amazon, anche con autografo

Pubblicità

Impossibile resistere alla magia del caro vecchio disco di vinile, un oggetto dal sapore deliziosamente vintage che, da sempre, incarna il vero concetto di musica di qualità e trasforma l’esperienza di ascolto in una sorta di rito o di culto.

Ecco perché Amazon, anche quest’anno, sta offrendo una serie di sconti dedicati a tutti gli appassionati del vinile: attraverso la selezione che vi proponiamo in questo articolo potrete così scoprire e acquistare un’ampia selezione di album, dai classici della musica italiana ai più recenti successi rock e pop, beneficiando di offerte speciali ed edizioni in esclusiva di vinili autografati.

In promozione ci sono anche tanti CD e DVD. Ad esempio tra questi trovate:

“Greatest Hits” (Queen) : Questa raccolta è da sempre un classico sia per i fan dei Queen sia per il pubblico più generico, rimanendo tra i dischi più venduti di tutti i tempi.

: Questa raccolta è da sempre un classico sia per i fan dei Queen sia per il pubblico più generico, rimanendo tra i dischi più venduti di tutti i tempi. “Back in Black” (AC/DC) : Album iconico e tra i più venduti nella storia della musica rock, continua ad essere molto richiesto.

: Album iconico e tra i più venduti nella storia della musica rock, continua ad essere molto richiesto. “Born to Die” (Lana Del Rey) : Anche se non recentissimo, questo album continua ad avere un impatto considerevole, soprattutto tra i fan del genere indie e pop.

: Anche se non recentissimo, questo album continua ad avere un impatto considerevole, soprattutto tra i fan del genere indie e pop. “Meteora” (Linkin Park): Uno degli album più rappresentativi della scena nu-metal, continua ad avere un seguito notevole, soprattutto nelle versioni rimasterizzate o anniversarie.

Per quanto riguarda invece gli LP tra le migliori offerte in corso c’è:

“Abbey Road” (The Beatles) : Un classico intramontabile, è spesso presente nelle collezioni degli appassionati, e questo in particolare è uno dei più ricercati.

: Un classico intramontabile, è spesso presente nelle collezioni degli appassionati, e questo in particolare è uno dei più ricercati. “The Dark Side of the Moon” (Pink Floyd) : Continuamente ristampato in edizioni speciali e deluxe, questo album rimane tra i vinili più venduti e amati di sempre.

: Continuamente ristampato in edizioni speciali e deluxe, questo album rimane tra i vinili più venduti e amati di sempre. “Random Access Memories” (Daft Punk): Anche se più recente, questo album ha avuto un enorme successo sia in versione CD che vinile, specialmente grazie alla sua qualità sonora.

Tendenze attuali nel 2024

Nel 2024, la crescente popolarità del vinile sta riportando alla ribalta molti album classici, mentre le nuove edizioni limitate e versioni autografate sono molto richieste. Album come “Harry’s House” (Harry Styles) e “Midnights” (Taylor Swift) stanno dominando le vendite tra le nuove uscite, con versioni colorate e speciali che attraggono molti collezionisti.

Se parliamo di vendite complessive nel corso degli anni, album come “Thriller” (Michael Jackson) e “Rumours” (Fleetwood Mac) continuano a essere ai vertici delle classifiche di vendite globali, grazie alla loro continua popolarità e alla ristampa di edizioni in vinile.

Tenete solo a mente che le offerte scadono il 9 Ottobre (salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini, specialmente per quanto riguarda le edizioni autografate).

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).