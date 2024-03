Ultime ore per i prodotti Amazon nelle Offerte di Primavera: Fire TV, Echo, Echo Show, e Blink

Avete ancora poche ore di tempo per acquistare i prodotti Amazon dei suoi marchi Echo, Fire TV e Blink risparmiando anche centinaia di Euro grazie alle Offerte di Primavera.

È quindi uno dei migliori momenti per rendere la propria casa più Smart con speaker intelligenti Echo che si controllano con la voce, in diverse versioni che meglio si adattano alle varie stanze di casa, tramite cui poter avere così un assistente digitale sempre pronto ad esaudire le proprie richieste.

Oppure chi vuole aumentare la sicurezza domestica può optare per le videocamere Blink, alcune progettate appositamente per l’esterno, altre per l’uso indoor, che permettono di registrare tutto quel che accade nelle vicinanze, avvisando il proprietario con una notifica sul cellulare qualora dovessero rilevare un movimento sospetto e, in ogni momento, permettendo di vedere attraverso il loro “occhio” in tempo reale da qualsiasi parte del mondo.

Infine avete la possibilità di comprare in sconto una delle Fire TV in promozione ancora per poco. Sono accessori che si collegano alla TV attraverso un porta HDMI e permettono di accedere a tutta una serie di applicazioni per il video (tra cui Amazon Prime, Netflix, Disney Channel e Apple TV+) senza ricorrere al computer o ad altri dispositivi esterni.

Vale sempre la regola del chi-prima-arriva

Le offerte come dicevamo scadono alla mezzanotte di oggi 25 marzo ma non è escluso che possano scadere anche prima in quanto va tenuto conto anche il numero di scorte presenti nei magazzini. Pertanto se c’è qualcosa che volevate comprare da tempo non tergiversate oltre perché il prezzo promozionale che trovate oggi difficilmente sarà così basso in futuro.