Le migliori Bici elettriche e gli accessori per ciclisti nelle Offerte di Primavera

Oltre agli accessori tecnologici, a quelli per la casa intelligente e agli immancabili smartphone e smartwatch in sconto, su Amazon quest’anno si trova anche una folta schiera di bici elettriche in sconto in occasione delle Offerte di Primavera. I prezzi a listino sono ridotti di molto e il consiglio è quello di regalarvene una, ed essere poi pronti per la bella stagione.

Sono davvero tanti i modelli in sconto, e tra le caratteristiche che potrebbero far propendere per l’una o l’altro modello, c’è anzitutto il diametro della ruota. Le bici in sconto che vi proponiamo di seguito vanno dai modelli per bambini alle 26 di diametro, dunque vere e proprie biciclette full size.

In catalogo trovate anche alcuni modelli pieghevoli, quindi facilmente trasportabili. E per chi la bici cel’ha già, ci sono anche tanti accessori per potenziare il proprio kit.

Vi lasciamo alla lunga lista di bici elettriche in sconto su Amazon.

A 9,56 € invece di 19,99 € | sconto 52% – fino a 31 mar 24

A 11,60 € invece di 26,99 € | sconto 57% – fino a 31 mar 24

A 12,21 € invece di 29,99 € | sconto 59% – fino a 31 mar 24

A 14,04 € invece di 21,50 € | sconto 35% – fino a 25 mar 24

A 17,14 € invece di 25,10 € | sconto 32% – fino a 31 mar 24

A 17,14 € invece di 26,99 € | sconto 36% – fino a 31 mar 24

A 20,75 € invece di 35,99 € | sconto 42% – fino a 31 mar 24

A 27,50 € invece di 29,99 € | sconto 8% – fino a 25 mar 24

A 27,50 € invece di 29,99 € | sconto 8% – fino a 25 mar 24

A 27,97 € invece di 29,99 € | sconto 7% – fino a 31 mar 24

A 45,99 € invece di 59,90 € | sconto 23% – fino a 25 mar 24

A 29,00 € invece di 74,21 € | sconto 61% – fino a 25 mar 24

A 30,35 € invece di 42,00 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

A 30,59 € invece di 35,99 € | sconto 15% – fino a 25 mar 24

A 31,46 € invece di 60,84 € | sconto 48% – fino a 25 mar 24

A 32,28 € invece di 69,00 € | sconto 53% – fino a 31 mar 24

A 45,99 € invece di 79,99 € | sconto 43% – fino a 25 mar 24

A 48,99 € invece di 59,99 € | sconto 18% – fino a 25 mar 24

A 84,90 € invece di 99,90 € | sconto 15% – fino a 25 mar 24

A 49,99 € invece di 69,99 € | sconto 29% – fino a 25 mar 24

A 96,00 € invece di 189,95 € | sconto 49% – fino a 25 mar 24

A 109,00 € invece di 209,95 € | sconto 48% – fino a 25 mar 24

A 79,00 € invece di 149,95 € | sconto 47% – fino a 25 mar 24

A 76,45 € invece di 109,99 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

A 104,72 € invece di 173,88 € | sconto 40% – fino a 25 mar 24

A 89,90 € invece di 114,99 € | sconto 22% – fino a 25 mar 24

A 189,90 € invece di 229,99 € | sconto 17% – fino a 25 mar 24

A 599,00 € invece di 799,99 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

A 620,49 € invece di 729,99 € | sconto 15% – fino a 25 mar 24

A 621,00 € invece di 1199,95 € | sconto 48% – fino a 25 mar 24

A 629,00 € invece di 669,00 € | sconto 6% – fino a 25 mar 24

A 649,00 € invece di 689,00 € | sconto 6% – fino a 25 mar 24

A 649,00 € invece di 849,00 € | sconto 24% – fino a 25 mar 24

A 699,00 € invece di 819,00 € | sconto 15% – fino a 25 mar 24

A 819,00 € invece di 949,00 € | sconto 14% – fino a 25 mar 24

A 849,15 € invece di 1049,99 € | sconto 19% – fino a 25 mar 24

A 899,00 € invece di 1049,99 € | sconto 14% – fino a 25 mar 24

Le altre Offerte di Primavera 2024

