Togliere i propri dati dai dispositivi, la gente non sa come fare

L’Information Commissioner’s Office (ICO) del Regno Unito fa notare che, benché molte persone adulte siano consapevoli dell’importanza di eliminare informazioni personali dai dispositivi non più utilizzati, circa il 30% non sa come fare, un dato che vale anche per un numero considerevole di giovani che non sembrano preoccuparsi del problema o lo trovano troppo complicato.

Lo riferisce The Register sottolineando l’importanza di cancellare i dati dai vecchi dispositivi prima di abbandonarli o cederli ad altri utenti.

Secondo i dati emersi da un sondaggio e riportati da The Register, quasi 3 adulti su 10 (il 29%) no sa come eliminare le informazioni; il 71% ritiene importante eliminare i dati ma circa un quarto (24%) ritiene complicato farlo.

Tenendo conto dei dati in questione, significa che nei cassetti di tre quarti degli utenti che hanno risposto al sondaggio sono probabilmente presenti vecchi dispositivi con informazioni personali che potrebbero essere di rilievo.

Più di un utente su cinque (il 21%) tra gli utenti più giovani interpellati non ritiene importante eliminare i dati personali; il 23% riferisce che non ha interesse nel sapere cosa potrebbe accadere con questi dati. Il 14% di persone tra i 18 e i 34 anni afferma di non preoccuparsi affatto della cancellazione dei dispositivi, dato decisamente superiore rispetto al solo 4% di coloro con più di 55 anni che fanno questa affermazione.

In linea generale, la maggior parte (84%) degli intervistati ritiene importante eliminare i dati prima di smaltire un dispositivo. Molti affermano di non preoccuparsi, e di conservare vecchi dispositivi e cavi che potrebbero un giorno tornare utili. Dal sondaggio emerge inoltre che più di un quarto (27%) di adulti nel Regno Unito passeranno a un nuovo dispositivo durante le festività.

Qui trovate le indicazioni su cosa fare prima di abbandonare, cedere o vendere l’iPhone. A questo indirizzo trovate un nostro articolo con le indicazioni su cosa fare prima di cedere o vendere il Mac.