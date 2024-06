Una piccola animazione di iOS 18 nasconde una grande novità?

Pubblicità

Tra le novità minori di iOS 18, c’è una nuova animazione che appare premendo i pulsanti volume su e volume giù del dispositivo, una piccola animazione grafica sul bordo sinistro dello schermo che simula la pressione fisica che i pulsanti esercitano sul lato, un elemento che, secondo qualcuno, potrebbe alludere all’arrivo di pulsanti virtuali (capacitivi) nei futuri iPhone.

Benché iOS abbia abbandonato la filosofia dello skeumorfismo, ci sono ancora vari elementi dell’interfaccia che rendono gradevole e di più facile comprensione alcune interazioni.

L’animazione in questione non è niente di particolare ma evidentemente gli ingegneri di Cupertino hanno trovato modo di rendere più “divertente” e curiosa la semplice interazione. Una piccola novità che si apprezza le prime volte e rende più “simpatico” un oggetto freddo come il telefono.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e watchOS 11 sono sono già disponibile per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

