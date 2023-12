iPhone 16, nei primi prototipi Apple cambia tasti e fotocamere

È davvero presto per parlare di design finale e colori ma, grazie a una serie di render basati sui prototipi di pre-produzione, possiamo farci già un’idea di come saranno gli iPhone 16 in arrivo a settembre 2024.

Il design complessivo rimarrà quello attuale, per quanto riguarda chassis, angoli curvati e parte frontale, ma gli iPhone 16 si potranno riconoscere al volo per gli obiettivi allineati in verticale delle fotocamere sul retro, non più in diagonale come in iPhone 15 (qui la recensione).

Non si tratta di un vezzo esclusivamente estetico: con ogni probabilità le fotocamere allineate sevono ad Apple per poter offrire agli utenti la cattura di foto e registrazione di video spaziali 3D per la visione immersiva su Vision Pro. Attualmente questa funzione è una esclusiva degli iPhone 15 Pro ma potrebbe diventare comune su tutti i modelli con la generazione iPhone 16.

In questo articolo riportiamo una immagine dei render dei prototipi degli iPhone 16, realizzati da MacRumors per proteggere la fonte. A partire da sinistra uno dei primissimi prototipi che offre blocco fotocamere in stile iPhone X, tasto bilanciere unico per il volume e tasto azione.

Sempre procedendo in fasi successive dei prototipi al centro il modello rosa con fotocamere allineate in verticale in stile iPhone 12, tasto azione e pulsanti separati per il volume.

Infine a destra il modello in nero con gruppo fotocamere identico ma tasto azione più grande e anche il già descritto nuovo tasto capacitivo Capture. Quest’ultimo sembra il prototipo di iPhone 16 che più probabilmente diventerà il modello finale, anche se Apple potrebbe riservare il tasto Capture solo ai modelli Pro.

Non si tratta di novità assolute, ma i render mostrano visivamente cambiamenti già indicati in precedenza non solo da leaker ma anche dall’analista Ming Chi Kuo, quindi ritenuti piuttosto attendibili.

