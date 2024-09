C’è un concorrente insospettabile per iPhone 16

Pubblicità

Comunque andrà non sarà un successo. A dipingere uno scenario con vendite al ribasso per iPhone 16 è Ming Chi Kuo in un post su Medium he precede di poche ore il debutto del nuovo modello di smartphone.

Kuo fin dall’inizio molto cauto sulle vendite di iPhone 16, stima le vendite dei nuovi modelli sotto, anche se di poco (89 contro 91 milioni), a quelle di iPhone 15 che già ha avuto risultati non entusiasmanti in termini di unità vendute.

Secondo Kuo, come ormai da qualche anno a questa parte, a vendere di più sarà iPhone 16 Pro Max (38% del mercato dell’anno) trainato dalle funzioni fotografiche. Il modello meno venduto sarà iPhone 16 Plus (solo il 6%) che per altro dovrebbe essere l’ultimo della sua specie.

Inizialmente Apple potrebbe vendere un po’ più di iPhone 16 di quanti iPhone 15 ha venduto lo scorso anno ma questo perché le componenti del tetraprisma per lo zoom hanno oggi una miglior resa e quindi nei canali dovrebbero arrivare da subito più iPhone 16.

Successivamente inizierà il calo. Nel primo quarto gli iPhone 16 venderanno tra il 5 e il 7% in meno rispetto ad iPhone 15, poi ci sarà un crollo sul quarto precedente, pari al 50/60 %.

Ma se iPhone 16 venderà ad inizi 2025 la metà di quel che ha venduto a Natale sarà non solo per la concorrenza Cinese, la mancanza di Intelligenza Artificiale fuori dagli USA o per un clamoroso crollo del mercato ma per la cannibalizzazione determinata dal debutto di iPhone SE di quarta generazione.

Parliamo di un telefono che avrà tante caratteristiche di iPhone 16, da face ID ad una fotocamera avanzata, dallo schermo OLED ad un processore capace di supportare l’AI (dove disponibile).

Al totale degli iPhone venduti, 89 milioni, dovrebbe essere quindi più corretto sommare le vendite di iPhone SE. Probabile quindi che a fine 2025 il totale degli iPhone sia superiore a quello del 2024 ed Apple non sarebbe quindi costretta a piangere troppo.