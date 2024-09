Apple Store fuori servizio, arrivano i nuovi iPhone 16

Pubblicità

L’evento Glowing Time, la presentazione degli iPhone 16 e di altre novità, è ormai a poche ore di distanza e come da tabella di marcia gli Apple Store di tutto il mondo sono appena stati spenti.

Si tratta della classica procedura di Cupertino che serve a mettere ordine nelle pagine Internet a caricare le nuove grafiche, a sistemare i prezzi.

Di scaffali virtuali da predisporre ce ne sono parecchi. Quest’anno oltre al lancio degli iPhone 16, iPhone 16 Plus ed iPhone 16 Pro e Pro Max, è previsto anche il debutto dei nuovi Apple Watch 10 e degli Airpods di nuova generazione, la quarta.

In arrivo ci sono anche altre novità, come ad esempio i sistemi operativi che sono stati anticipati lo scorso mese di giugno e che verranno presentati nella loro versione definitiva. Previsto un largo spazio all’Intelligenza Artificiale cui fa riferimento anche il titolo dell’evento: Glowing Time ammicca infatti alla nuova grafica della Siri connessa a ChatGPT.

Oltre all fulcro principale, Apple presenterà anche nuove custodie, nuovi bracciali (tra cui il nuovo bracciale in Maglia Milanese in Titanio), senza escludere possibilità sorprese all’ultimo minuto.

Quando gli Apple Store online torneranno disponibili a fine evento, sarà possibile consultare tutti i dettagli tecnici e con essi anche i prezzi.

Presentazione Apple Glowing Time e la diretta di macitynet

Macitynet seguirà l’evento Apple Glowing Time, in italiano voglia di meraviglia, di martedì 9 settembre per offrire ai lettori la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità presentate sul palco dello Steve Jobs Theater in Apple Park a Cupertino.

L’appuntamento con la diretta di macitynet è per le 18,30 da questa pagina con i commenti dei lettori e della redazione: alle 19 i commenti dei lettori saranno disattivati per lasciare spazio a iPhone 15.