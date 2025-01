Vendite giocattoli in Italia, la classifica

Pubblicità

Nell’anno appena concluso, il mercato del giocattolo italiano ha confermato la sua capacità di adattarsi a un panorama in continua evoluzione, caratterizzato da un cambiamento nelle abitudini di acquisto.

Lo riferisce Assogiocattoli spiegando che, sebbene il settore abbia registrato una contrazione del -3,4% a valore e dello -0,8% in unità, i prezzi medi si sono allineati ai livelli del 2021, rendendo i prodotti più accessibili.

“La tendenza verso acquisti più ravvicinati al periodo natalizio ha evidenziato una crescente dinamicità del mercato, con una spinta positiva nelle performance di fine anno che ha parzialmente mitigato l’impatto di un novembre meno favorevole”, spiega l’assocazione.

Nel contesto europeo, il mercato italiano si colloca in linea all’andamento generale: i principali cinque Paesi europei infatti, hanno registrato un calo del -2,4% a valore e del -1,9% in unità rispetto al 2023, confermando quanto le nuove dinamiche di acquisto più frenetiche e meno pianificate siano fenomeni diffusi in tutta Europa.

I dati emergono dal Report annuale redatto dalla società di ricerche Circana: in cima alle classifiche di vendita, in linea con l’andamento degli ultimi anni, troviamo i giochi in scatola e di ruolo, le carte da gioco collezionabili e i puzzle, che vantano un valore pari a circa il 16% del mercato.

A crescere più di tutti in termini di fatturato le costruzioni, segmento spinto soprattutto dal “kidult”, un fenomeno che – come sottolinea l’associazione – sfida le convenzioni sociali legate alla crescita, dimostrando che gioco, divertimento e passioni non hanno limiti di età.

Dati alla mano, infatti, la febbre del collezionismo continua a “contagiare” sempre più italiani, dai più grandi ai più piccoli, facendo registrare un’impennata delle vendite (+23%) trainata soprattutto dal trend “Micro” (+30%) e dalle ottime performance di figurine e sticker collezionabili.

Altro fenomeno inarrestabile è quello legato ai manga e agli anime, una fetta di mercato in ascesa che registra una maggiore crescita di fatturato. Non è un caso, quindi, se il segmento licenze registra un nuovo record, raggiungendo il 29% del giro d’affari complessivo del mercato.

Il prossimo appuntamento con Gioco per Sempre è domenica 4 maggio a Toys & Baby Milano, l’8a edizione dell’evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party.

È qui che come ogni anno si terrà la Cerimonia di premiazione dei “Gioco per Sempre AWARDS” (Experts’ Panel), i premi italiani dedicati al mondo del gioco e del giocattolo, assegnati dagli esperti del settore che intendono valorizzare i nuovi prodotti proposti per l’anno in corso e l’impegno delle aziende del settore che si sono distinte nella loro attività.

Prima, dall’inizio di marzo in poi, il mondo del giocattolo andrà in mostra: l’appuntamento è al Wow Spazio Fumetto di Milano.

Tutte le notizie su Finanza e Mercato sono nella sezione dedicata di macitynet.