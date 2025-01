Fiat Grande Panda anche tutta elettrica, al lancio parte da 17.900 euro di listino

Pubblicità

Fiat ridefinisce l’icona urbana con il lancio della Grande Panda, proposta sia in versione ibrida che elettrica, con prezzi di listino che partono da 17.900 euro per la ibrida.

In versione elettrica “La Prima” unisce sostenibilità, design innovativo e tecnologia all’avanguardia. Con un’autonomia combinata WLTP di 320 km, questa city car completamente elettrica è pronta per accompagnare il guidatore in ogni avventura urbana.

Tra i tratti distintivi di questa “La Grande Panda La Prima” il design raffinato e dettagli moderni che non possono certamente inosservati. Tra questi, cerchi in lega da 17 pollici con copriruota e logo FIAT bianco.

Ancora, Fari a LED Pixel anteriori e posteriori, per un’illuminazione moderna e distintiva, oltre a vetri oscurati e piastre antisdrucciolo in metallo argentato. Questo modello propone anche barre sul tetto con finiture diamantate, mentre gli interni sono sostenibili e non manca l’aspetto hi-tech.

Questo grazie ad una fibra di bambù, un materiale naturale ed ecologico, sedili in tessuto e la presenza di un sistema di navigazione integrato con schermo touchscreen da 10,25 pollici, oltre alla presenza di un caricatore wireless per smartphone e un bracciolo centrale per praticità.

La motorizzazione elettrica offre un’esperienza di guida con una potenza massima di 113 CV e un consumo elettrico combinato di 16,8 kWh/100 km, mentre la batteria da 44 kWh, con supporto per la ricarica rapida fino a 100 kW, garantisce tempi di ricarica ridotti.

Per quanto concerne i sistemi di sicurezza del veicolo, Grande Panda La Prima propone sensori di parcheggio anteriori e telecamera posteriore, frenata automatica d’emergenza e riconoscimento della segnaletica stradale, oltre al rilevatore di stanchezza, per una guida responsabile.

Altre versioni

Accanto alla versione elettrica, Fiat propone altre varianti della Grande Panda ed in particolare:

Grande Panda Hybrid con una motorizzazione mild hybrid con fino a 100 CV, che mira all’equilibrio tra efficienza e prestazioni.

Grande Panda (RED), versione che sostiene il Global Fund, combinando stile e solidarietà.

Grande Panda Icon e Pop, che unisce design iconico e tecnologia per gli spostamenti quotidiani

I prezzi di listino partono da 17.900 per il modello ibrido in versione Pop. Il configuratore ufficiale Fiat potrà certamente aiutarvi nella scelta: la versione tutta elettrica parte da un prezzo di lancio di 23.900 € con 1.000 euro di sconto sul modello con 300 Km di autonomia WLTP in colore rosso. Altri colori sono disponibili con un sovrapprezzo di 750 €.

