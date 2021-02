Vendite iPhone 12 «Spettacolari» in Europa

Al brusco calo dei primi mesi della pandemia sono seguiti recuperi repentini: in quello che gli analisti di Counterpoint definiscono un andamento stile montagne russe, il mercato degli smartpjhpone nel Vecchio Continente nel 2020 è diminuito del 14%, ma Apple registra il miglior lancio di sempre con vendite iPhone 12 definite «Spettacolari» in Europa.

In termini assoluti Apple ha venduto 15,7 milioni di terminali nel quarto trimestre, quindi in calo del 4% rispetto ai 16,2 milioni nello stesso periodo del 2019. Ma Cupertino perde molto meno della media di mercato e sopratutto iPhone 12 registra il miglior lancio di sempre per Cupertino, un risultato che spinge la quota di mercato Apple fino al 30% nel quarto trimestre, contro il 26% del 2019. Anche per Counterpoint Apple è il costruttore numero uno in Europa negli ultimi mesi dello scorso anno.

«Apple può essere leggermente diminuita nel 2020, ma questo non racconta tutta la storia» nei commenti alle prestazioni di Apple e iPhone 12 in Europa gli analisti rilevano che il lancio posticipato è stato un successo. «La decisione di ritardare il lancio dell’iPhone 12 sembra aver dato i suoi frutti, per due ragioni. Innanzitutto, ha dato l’opportunità a iPhone 11 e iPhone SE. In secondo luogo, ha aumentato la domanda per il nuovo dispositivo che, quando finalmente è stato lanciato in ottobre, è stato venduto in modo spettacolare. In effetti, iPhone 12 è stato il lancio di maggior successo di Apple fino ad oggi e ha portato Apple a una quota record del 30% Q4 2020».

Samsung nel quarto trimestre registra un calo del 12%, stessa percentuale in diminuzione anche per l’intero anno, seppur conservando il titolo di costruttore numero uno per il 2020 in Europa. Tra i principali marchi più in negativo Huawei che segna -62% nell’ultimo trimestre e -43% per l’intero anno. Il bando USA impedisce di lanciare nuovi dispositivi e di produrre quelli esistenti in quantità, una situazione di cui si sono avvantaggiati Realme, Xiaomi e Oppo che segnano crescite spettacolari.

Seppur su numeri esigui, Realme segna addirittura +1.083% anno su anno, mentre nel quarto trimestre la crescita è del +420%. Le sfortune di Huawei sono state sfruttate anche da Xiaomi che in Italia negli ultimi tre mesi del 2020 ottiene una quota di mercato del 17%, in Spagna addirittura del 28%: diventa terzo costruttore più importante del Vecchio Continente per lo scorso anno con una crescita del 90%. Bene anche Oppo che segna +68% nel quarto trimestre e diventa quinto costruttore per l’intero anno con una crescita dell’82%.

