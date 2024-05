Nintendo conferma Switch 2 per far dimenticare i risultati

E’ da parecchi mesi che si fa un gran parlare della prossima console Nintendo, che sarà certamente Nintendo Switch 2, anche se il nome è tutt’altro che confermato. Per quanto i rumor passati abbiano indicato la console come praticamente imminente, non sarà proprio così. Nintendo dovrebbe svelarla entro la fine di quest’anno fiscale.

Da non confondere con l’anno solare: per Nintendo l’anno fiscale termina a marzo 2025. Fortunatamente, tale finestra temporale è ufficiale, considerando che la notizia arriva direttamente dal presidente Shuntaro Furukawa, che ha rilasciato le dichiarazioni sull’atteso erede di Switch in un post su X.

Questa finestra per l’annuncio si discosta dai rapporti passati secondo i quali la console di prossima generazione sarebbe stata annunciata entro questo 2024. L’azienda ha aggiunto, peraltro, che non rilascerà alcun dettaglio su Switch 2 durante il prossimo evento Nintendo Direct previsto per giugno. Tradotto in altri termini, non sentiremo parlare della nuova console almeno fino alla seconda metà del 2024.

Faremo un annuncio sul successore di Nintendo Switch entro questo anno fiscale. Sono passati più di nove anni da quando abbiamo annunciato l’esistenza di Nintendo Switch nel marzo 2015. A giugno terremo un Nintendo Direct riguardante la gamma di software Nintendo Switch per la seconda metà del 2024, ma tenete presente che non ci sarà alcuna menzione del successore di Nintendo Switch durante quella presentazione

I dati finanziari

Nell’attesa, dunque, di sapere qualcosa sulla prossima console Nintendo, la casa di Mario ha anche pubblicato il suo ultimo rapporto sugli utili dal sapore altalenante. L’azienda aveva già aumentato la previsione di vendite di Switch per l’ultimo anno fiscale a 15,5 milioni di unità, superando questa quota con 15,7 milioni di unità vendute per l’intero anno fiscale terminato a marzo 2024.

Anche se in calo rispetto all’anno precedente (17,97 milioni di unità), questo dato ha aiutato Nintendo a far crescere le vendite e il profitto operativo, anno su anno, rispettivamente del 4,4 e del 4,9 percento. Il futuro, però, non sarà così roseo, considerando che l’azienda prevede che le vendite di Switch scenderanno a 13,5 milioni di unità per l’anno fiscale che termina a marzo 2025. Ciò comporterà un calo del 19,3 percento e del 24,4 percento rispettivamente nelle vendite nette e nel profitto operativo.

Ora che Nintendo ha dato una tempistica per il lancio della nuova console, tuttavia, l’interesse nell’acquistare l’attuale Switch è destinato a diminuire. A fare da contraltare a questa tendenza, però, potrebbero esserci gli ultimi annunci software della società, che ha ben pensato di calare gli assi proprio in questo periodo: al momento i fan più nostalgici sono in attesa del remake di Paper Mario in uscita il 23 maggio e di Luigi’s Mansion 2 HD in programma per il 27 giugno.

