Se Tesla risolve la guida autonoma sono guai per le assicurazioni

Scambio a distanza tra il leggendario investitore Warren Buffett ed Elon Musk che nel corso di interventi e interviste, oltre che nei tradizionali post su X di Musk, sembrano inviarsi consigli e indicazioni a distanza, sia per quanto riguarda gli investimenti azionari in Tesla, che sui possibili sviluppi della tecnologia, in particolare la guida autonoma e le sue conseguenze su società e finanza.

Da alcuni mesi a questa parte Warren Buffet con la sua società di investimenti Berkshire Hathaway ha venduto milioni di azioni Apple, pur mantenendo nella società di Cupertino un numero stimato in circa 790 milioni di azioni AAPL.

Alla notizia della seconda tranche di vendita di azioni Apple da parte di Buffet, Elon Musk ha invitato il magnate delle finanza a investire in azioni Tesla: secondo l’imprenditore di origine sudafricana comprare azioni Tesla costituirebbe una «Mossa ovvia». Da sempre Musk dichiara che le auto Tesla sono solo uno dei business della società, impegnata anche su solare e accumulo, robotica e intelligenza artificiale.

Ma gli interessi di Warren Buffett e il suo patrimonio azionario sono sterminati, ramificati in settori disparati, fino a includere GEICO, società di assicurazioni che fa parte del gruppo Berkshire Hathaway. E qui gli interessi di Buffet potrebbero non collimare perfettamente con uno degli obiettivi primari dichiarati di Tesla ed Elon Musk: creare il primo sistema di guida autonoma completa.

He should take a position in Tesla. It’s an obvious move. — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2024

Durante l’ultima presentazione dei risultati trimestrali di Berkshire Hathaway, Warren Buffett ha detto la sua su guida autonoma e società di assicurazioni, segnalato da SeekingAlpha, «Se gli incidenti venissero ridotti del 50%, sarebbe un bene per la società e un male per il volume delle compagnie assicurative. Ma il bene per la società è ciò che stiamo cercando».

Stando alle dichiarazioni quindi sembra potrebbe esserci spazio per una intesa tra Buffett ed Elon Musk. Nel frattempo l’oracolo di Omaha, così com’è soprannominato la leggenda della finanza, ha dichiarato che manterrà la sua enorme quota di azioni Apple. Non solo: l’Oracolo prevede che nonostante un inizio 2024 non semplice, Apple sarà uno dei titoli del suo portfolio che più renderà da qui alla fine dell’anno. Parola di Omaha.

