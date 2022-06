Ventilatore portatile con treppiede snodabile incorporato in sconto

Avete presente il Gorillapod, quel treppiede snodabile che si usa per posizionare la fotocamera in posti impossibili? Ebbene, lo stesso sistema è stato incorporato ad un ventilatore portatile che al momento potete comprare in offerta a 18,73 euro.

Questo piccolo ventilatore diventa così l’alleato perfetto delle vacanze estive perché si può fissare rapidamente dove più fa comodo. Si va dal palo dell’ombrellone al bracciolo della sedia o al tettino della sdraio, passando per il manubrio della bicicletta o del passeggino, allo stelo di una lampada o al maniglione della valigia, oppure al tavolo del seggiolino. Qualsiasi superficie insomma sulla quale è possibile avvinghiare le tre gambe ricoperte di uno strato in silicone che ne migliora l’aderenza.

Eventualmente basta stringere tra loro le gambe per trasformarle in una maniglia e impugnare semplicemente il ventilatore con una mano per direzionarlo sul volto o sul collo mentre si cammina.

Un altro punto di forza di questo ventilatore è la testa rotante di 130 gradi, che permette quindi di arieggiare una zona senza doverlo spostare. Così, una volta fissato il treppiede, basta attivare la modalità di ventilazione combinata con la rotazione per lasciarsi rinfrescare da questo piccolo ma efficace ventilatore.

Ha una batteria da 3.600 mAh che si ricarica in quasi 4 ore tramite USB-C e promette fino a 12 ore di autonomia o un minimo di 3,5 ore in base alla modalità scelta: ci sono tre diversi livelli per la potenza delle pale e poi si può attivare o disattivare la rotazione, che consuma comunque un po’ di energia quando selezionata.

Questo ventilatore è costruito in plastica ABS e policarbonato, col silicone che come dicevamo riveste le gambe snodabili. E’ lungo 26 centimetri e largo 11, pesa intorno ai 400 grammi e presenta una solida griglia che protegge le pale e rende sicuro il ventilatore, all’interno del quale non riuscirà a infilarci le dita neppure un bambino.

E’ disponibile in due varianti di colore, grigio oppure rosa, e anziché 47,03 euro al momento è scontato a 18,73 euro.

