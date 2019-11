Gli orti da interni Veritable coltivano da soli piante e alimenti freschi tutti l’anno

Un complemento perfetto per la nostra casa o per un regalo utile e originale: i piccoli orti da interni Veritable, distribuiti in Italia da Attiva, ospitano lingotti pronti all’uso, completi di sementi e sostanze nutrienti, provvedono in automatico all’irrigazione e alla illuminazione, per produrre in casa in modo 100% naturale i propri alimenti.

Anche chi è negato per la coltivazione di piante e fiori, non ha tempo e spazio per gestire una coltivazione tradizionale, grazie all’offerta di oltre 70 lingotti diversi pronti all’uso tra cui scegliere, può avere a casa sempre freschi piccoli ortaggi, erbe aromatiche e anche fiori edibili. Un piccolo orto domestico completamente automatico, bello da vedere, con impianto di irrigazione silenziosissimo, con settimane di autonomia, che provvede da sé anche alla illuminazione.

Gli orti Veritable sono dotati di luci LED che favoriscono la crescita delle piante adattandosi alla luminosità naturale. Grazie alle lenti ottiche lo spettro luminoso è concentrato sulle piante, ottimizzando i consumi di energia: il 100% della luce prodotta viene utilizzata dalla piante. L’illuminazione automatica assicura 16 ore di luce e si spegne per 8 ore garantendo il ciclo naturale.

Tutto quello che l’utente deve fare è scegliere e acquistare il lingotto Veritable per produrre piante, fiori e ortaggi desiderati, inserirlo nel piccolo orto automatizzato e attendere germogli e fioritura, sani e freschi tutto l’anno. Gli orti da interni Véritable sono disponibili in tre diversi modelli:

Véritable Classic Edition può ospitare quattro lingotti ed è adatto per un ambiente con scarsa illuminazione non esposto alla luce solare diretta: è proposto a 149 euro.

Véritable Smart Editon è il modello più versatile. Rileva la luce solare e adatta di conseguenza la luce LED, per garantire prestazioni di crescita ottimali in ogni circostanza: costa 199 euro.

Véritable Connect Edition, grazie all’applicazione mobile Realitable disponibile per iOS e Android, segue l’orto passo per passo, in pochi clic, e ottimizza la raccolta: costa 259 euro.

I singoli lingotti sono invece proposti a 6,99 o 7,99 euro a seconda della semenza. Tutti i dispositivi e i prodotti Veritable sono distribuiti in Italia da Attiva.