Il Singles Day in Cina fa impallidire Amazon, tra i più venduti iPhone 11 Pro

La situazione economica meno brillante che in passato, le tensioni commerciali tra USA e Cina, incluso il boicottaggio dei prodotti Made in USA e anche di iPhone: tutto è passato in secondo piano o meglio, è stato completamente dimenticato nelle 24 ore di frenesia, festa e shopping che caratterizzano il Singles Day in Cina. I numeri, tutti superiori a ogni precedente edizione, parlano da soli: il fatturato degli ordinativi ha raggiunto un miliardo di dollari solamente nel primo minuto dal via.

Il totale ha raggiunto quota 38 miliardi di dollari in solamente 24 ore, più di quanto Amazon fattura in due mesi. Non c’è Black Friday e Cyber Monday che tengano. La maggior parte di questa valanga di acquisti è avvenuta tramite Alibaba, la piattaforma di e-commerce cinese più famosa e utilizzata nel Paese del Dragone, con un fatturato stimato di quasi 30 miliardi di dollari.

Ma mentre Black Friday e Cyber Monday puntano tutto o quasi su sconti e promozioni, in Cina il Singles Day è da sempre un evento mediatico, una maratona di feste, dirette in streaming con la partecipazione di star e VIP durante le quali gli utenti da casa possono comprare al volo i prodotti presentati in promozione.

Quest’anno non si è badato a spese per VIP e testimonial, come rileva NBC, per lo più ingaggiati dagli USA, tra cui Taylor Swift, Mariah Carey, Maria Shaparova, Miranda Kerr, Kobe Bryant e altri ancora. Ma l’altro miracolo del Singles Day di quest’anno è che sembra aver fatto dimenticare le tensioni in corso tra USA e Cina, inclusi diversi boicottaggi lanciati contro Apple e iPhone ma anche contro altri marchi e prodotti USA.

Anche se la parte più consistente del fatturato è andata per abiti, moda, vestiti, scarpe e gioiell, iPhone 11 Pro e anche iPhone 11 Pro Max sono stati tra gli smartphone più venduti in assoluto, insieme a Huawei Mate 30 Pro 5G. Nelle prossime ore e giorni arriveranno senz’altro nuovi report più dettagliati con l’analisi del traffico, dei prodotti e dei modelli più richiesti e venduti.

Nel frattempo nei nostri lidi Amazon scalda i motori per il Black Friday con le nuove promozioni Tesori Nascosti. Tutto quello che c’è da sapere su iPhone 11 e iPhone 11 Pro è in questo approfondimento di macitynet.