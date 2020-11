Cyber Monday: sei sconti top su Fire TV, Kindle ed Echo con Amazon Alexa

Andiamo verso il Cyber Monday e Amazon in vista della giornata finale degli sconti di questi ultimi giorni di novembre, mantiene ancora attivi gli sconti sui suoi prodotti che permettono di accedere ai servizi Prime Video, ai libri Kindle e al controllo della casa digitale. Parliamo di Fire TV, Kindle e dispositivi Alexa. Gli sconti interessano tutta la gamma e li trovate qui, ma ci sono alcuni prodotti che per il rapporto tra novità, funzioni, preso e livello dello sconto sono più interessanti di altri. Vi proponiamo qui di seguito la nostra personale top 10 di quelli che secondo noi non dovreste perdervi.

Fire TV 4K a 39,99 euro (invece che 59,99 €)

La Fire TV 4K è la classifica Fire Tv a “pacchetto di chewing gum”. È del tutto simile ai modelli precedenti ma aggiunge tutte le funzioni che ne garantiscono la longevità, prima di tutto la compatibilità con la visione 4K (assente nel modello da 19,99 euro e nel modello da 29,99 euro). Anche se non avete un TV 4K questo vi permetterà di non dover ricomprare una nuova Fire Tv in futuro. Offre il controllo della Tv attraverso il telecomando, ha un’antenna Wi-Fi ottimizzata, supporta Dolby Vision, HDR e HDR10+ e audio Dolby Atmos. Essendo compatibile Alexa permette anche di guardare le immagini in diretta dalle telecamere di sicurezza compatibili, controllare che tempo fa, abbassare le luci e ascoltare la musica. Costerebbe 59,99 euro, la pagate 39,99 euro. Lo sconto è del 33%.

Echo Dot con orologio a 39,99 € (invece che 69,99 €)

Echo Dot è un prodotto storico e il primo vero altoparlante smart a basso costo. La quarta generazione parte da successo ottenuto dalla terza generazione replicandone totalmente le funzioni. Con Echo Dot potete richiamare Alexa per controllare le luci di casa o altri apparecchi compatibili Alexa e ascoltare musica da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer. Potete anche usare l’altoparlante smart per fare chiamate in voce. La versione che vi consigliamo è quella con orologio digitale, funzionalmente identica a quella senza ma con la possibilità di controllare a vista le sveglie e i timer. Costa 39,99 euro invece che 69,99 euro (risparmio del 43%) Se l’idea della funzione orologio non vi alletta, vi consigliamo di comprare non la versione 4 senza sveglia ma la versione 3 di Echo Dot. Non perderete nulla della versione 4 (tranne la forma) e spenderete solo 19,99 euro.

Echo Show 5 a 49,99 € (invece che 89,99 €)

Se Echo Dot è un dispositivo audio, Echo Show è un dispositivo video. In pratica sono qui radunate tutte le funzioni “sonore” di Echo Dot affiancate da quelle che sono rese possibili da uno schermo. Con il display da 5 pollici è possibile vedere filmati e video ricette, accedere a YouTube, vedere Prime Video e anche fare videochiamate sia direttamente con il sistema Alexa che con Skype. Possiamo anche gestire calendari, creare una lista di cose da fare, controllare il meteo, vergere la situazione del traffico. Echo Show costerebbe 89,99 euro ma lo pagate solo 49,99 euro, metà prezzo

Echo Flex 14,99 euro (invece che 29,99)

Echi Flex è il più economico dei dispositivi Echo. Questo accessorio, lo ricordiamo, di base è un microfono integrato da uno speaker smart ma con una peculiarità: la forma “a spina elettrica” In questo modo lo posizionare in una qualsiasi presa della vostra casa per gestire il colloquio con Amazon Alexa e conoscere le previsioni del tempo, gestire la musica e le automazioni della casa. Nella sua semplicità permette comunque di fare praticamente di tutto con il solo limite dell’uscita audio che non può avere la potenza e la fedeltà di altri dispositivi simili. Macitynet ha stilato un articolo con varie idee su come potete usare Echo Flex. Lo pagate solo 14,99 euro.

Amazon Mesh eero 167 euro (invece che 279 euro)

Nella grande giornata di sconti del Black Friday sono in promozione anche i sistemi Wi-Fi Mesh eero di Amazon, accessori per la rete wireless in casa che si distinguono per innovazione, potenza e facilità d’uso. Non scenderemo troppo nel dettaglio delle funzioni. Ne abbiamo parlato sia quando gli eero sono arrivati in Italia sia quanto abbiamo avuto occasione di provarli in un approfondito test che vi ha dato una idea precisa di questi dispositivi. In sintesi si tratta di sistemi per la copertura migliore possibile della rete in casa che garantiscono nello stesso tempo sicurezza, potenza e flessibilità. Amazon offre in sconto sia il set da tre che costa in sconto 167,40 euro invece che 279 euro

Kindle con luce a 59,99 euro (invece che 79,99 euro)

Vi abbiamo parlato del Kindle con luce frontale in occasione della recensione che vi invitiamo a leggere per saperne di più. In breve, regolando la luminosità dello schermo è possibile leggere con una qualità paragonabile alla carta stampata sempre e ovunque in qualsiasi condizione: al buio a letto di notte, così come all’aperto di giorno sotto la luce diretta del sole. Il display da 6 pollici con risoluzione da 167 punti per pollici, ora è di tipo capacitivo per prevenire swipe accidentali. La versione che vi segnaliamo in sconto a 59,99 euro è quella con annunci pubblicitari. Si tratta di un salvaschermo sponsorizzato quando il dispositivo ha lo schermo bloccato o è in standby; non disturba in alcun modo la lettura. Si compra da qui