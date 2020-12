Creative Cloud scontata di quasi il 30% su Amazon

Su Amazon è stata attivata un’interessante campagna sconti su prodotti Adobe con ribassi sul Phothography Plan (199,99€) e soprattutto la Creative Cloud d Adobe che viene offerta a solo 529,99 euro.

La Creative Cloud Standard ha bisogno di poche presentazioni. Include praticamente tutta l’offerta Adobe:, tra cui i software desktop Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Adobe XD, Premiere Rush, Premiere Pro, After Effects, Dimensions, Acrobat Pro DC, quelli mobili Photoshop Sketch, Photoshop Mix, Photoshop Fix, Photoshop Express, Illustrator Draw e i svizi online Adobe Fonts, Portfolio, Behance.

Lo sconto rispetto ai 732 euro del prezzo ufficiale, viene applicato immediatamente. Vi verrà poi inviato un codice di attivazione via mail da usare per gestire il download dal sito Adobe. Se siete già abbonati alla CC di Adobe potete con questo codice prolungare di un anno la disponibilità del software. Poi, ovviamente se al termine di un anno no vorrete più rinnovare l’abbonamento, potrete tranquillamente farlo scadere e non spendere più un euro. Unica accortezza: se vi interessa comprate subito. In altre occasioni l’offerta è terminata perché il numero di licenze in sconto è limitato.

Lo sconto da 732 a 529,99 euro è quasi pari a quello del Black Friday e rappresenta un ribasso pari al 30% sul prezzo di listino ufficiale.

Vi segnaliamo anche per studenti e docenti la promozione che permette di avere in sconto la versione educational a 199,99 euro invece che 240 euro per un anno