Verso il Cyber Monday: Arlo Ultra, Pro 3 e accessori in sconto fino al 35%

Mettere al sicuro la propria abitazione risparmiando ora è possibile grazie alle offerte di Netgear per il Black Friday. Le videocamere Arlo Pro3 e Arlo Ultra sono infatti in sconto su Amazon con prezzi talvolta ridotti fino al 35%.

Di Netgear Arlo Pro3 e Netgear Arlo Ultra trovate gli articoli dedicati sul nostro sito (vi basta cliccare qui sopra il nome di ciascuna per saperne di più). In breve Arlo Pro3 è una telecamera 2K HDR senza fili e senza problemi con sirena e luce ausiliaria. Presenta cioè una risoluzione 2K QHD che offre il 79% in più di pixel, una luce spot integrata per illuminare le aree inquadrate, per un accesso più comodo alle zone buie ma sopratutto permette di catturare un maggior numero di dettagli in caso di rilevamento intrusi.

Arlo Ultra invece è in grado di catturare e riprodurre video in 4K immediatamente disponibili all’utente. Una funzione che non solo dona maggior chiarezza e precisione ai video, ma che consente di ingrandire i videoclip per ottenere informazioni essenziali, come targhe, indumenti indossati e altri dettagli utili intercorsi durante attività potenzialmente sospette. Con un campo di visione diagonale a 180 gradi, offre agli utenti una maggiore flessibilità nel posizionare le proprie videocamere all’interno di proprietà, abitazioni o luoghi di lavoro: include un faro integrato dotato di una luce LED che permette di distinguere i colori nella notte e che sostituisce la classica visione notturna in bianco e nero.

Nella lista che segue trovate l’elenco delle migliori offerte di questo tipo attualmente in corso. Non ci sono soltanto le singole fotocamere ma anche kit con 2, 3 o 4 camere. In promozione trovate anche la possibilità di comprare al risparmio le telecamere aggiuntive, con risoluzione 2K oppure 4K, oltre ad una serie di accessori per potenziare i sistemi che state per acquistare o che magari già avete in casa, come cavi per la ricarica magnetica, scocche sostitutive, supporti di sicurezza, pannelli solari per la ricarica senza fili e molto altro ancora.

Gli sconti resteranno attivi fino al 30 novembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Arlo VMA5000C-100EUS Cavo di Ricarica Magnetica da Interni per Arlo Ultra e Pro3, Bianco In offerta a 17,99 € – invece di 24,99 €

sconto 28%

Arlo VMA5202H-10000S Scocca Sostitutiva per Videocamere Ultra e Pro3, Bianca In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29%

Arlo VMA5200H Scocca Sostitutiva per Videocamere Ultra e Pro3, Nera In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29%

Arlo VMA5201H-10000S Scocca Sostitutiva per Videocamere Ultra e Pro3, Verde Mimetico In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29%

Arlo VMA5400-10000S, Batteria Ricaricabile per Videocamere Arlo Ultra e PRO3 In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33%

Arlo VMA5600C-100PES Cavo di Ricarica Magnetica da Esterni per telecamere Arlo Ultra e Pro3, colore bianco In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33%

Arlo VMA5100-10000S, supporto di sicurezza totale per Arlo Ultra e Pro 3 con chiave di blocco anti furto In offerta a 41,99 € – invece di 59,99 €

sconto 30%

Arlo VMA5600B-10000S Pannello Solare per Videocamere Arlo Ultra e Pro3, Colore Nero In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

sconto 30%

Arlo VMA5600-10000S Pannello Solare per Videocamere Arlo Ultra, Pro3 e Pro3 Floodlight, ricarica continua da luce solare, accessorio originale Arlo, Bianco In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29%

Batteria ricaricabile XL con alloggiamento per Arlo Ultra e Pro 3 (VMA5410) In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30%

Arlo VMB5000-100EUS Ultra SmartHub, Stazione Base Wi-Fi Dual Band per Videocamere Arlo, Sirena, Slot SD, Compatibile con Alexa, Google Wi-Fi, Apple Homekit, Z-Wave, Zigbee, Arlo RF In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30%

Arlo Pro3 VMC4040P Telecamera Aggiuntiva 2K HDR, per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Bianco In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33%

Arlo Pro3 VMC4040B Telecamera Aggiuntiva 2K HDR, per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33%

Arlo Ultra VMC5040-100EUS Telecamera Aggiuntiva 4K, per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180°, Interno/Esterno, VCR, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi, Bianco In offerta a 249,99 € – invece di 379,99 €

sconto 34%

Arlo Telecamera di Sicurezza 4K Wi-Fi Ultra VMS5140, Audio 2 Vie, Visione Notturna, Kit 1 Telecamera IP Senza Fili per Sorveglianza Interno Esterno, Videocamera Compatibile con Alexa/Google/Homekit In offerta a 349,99 € – invece di 499,99 €

sconto 30%

Arlo Pro3 VMS4240P Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere 2K HDR, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Bianco In offerta a 399,99 € – invece di 599,99 €

sconto 33%

Arlo Pro3 VMS4240B Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere 2K HDR, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Nero In offerta a 399,99 € – invece di 599,99 €

sconto 33%

Arlo Pro3 VMS4340P Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere 2K HDR, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Bianco In offerta a 549,99 € – invece di 799,99 €

sconto 31%

Arlo Ultra VMS5240 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180° Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi In offerta a 549,99 € – invece di 799,99 €

sconto 31%

Arlo Pro3 VMS4440P Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere 2K HDR, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Bianco, Base + 4 Cam In offerta a 699,99 € – invece di 999,99 €

sconto 30%

Arlo Ultra VMS5340 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180° Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi In offerta a 699,99 € – invece di 999,99 €

sconto 30%

Arlo Pro3 VMS4440B-100EUS Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere 2K Hdr, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Nero In offerta a 699,99 € – invece di 999,99 €

sconto 30%

Arlo Ultra VMS5440 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180 Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi In offerta a 849,99 € – invece di 1299,99 €

sconto 35%

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).