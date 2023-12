Viaggiare sicuri, la Farnesina rilancia l’app per espatriare smart

Pronti a partire per le vacanze? avete preso tutto? sicuri? ad esempio l’app consigliata dal governo l’avete installata? perché in occasione delle imminenti feste l’Unità di Crisi della Farnesina sta promuovendo diverse iniziative in materia di sicurezza per chi va oltreconfine di cui fa appunto parte un’app, da poco rinominata Viaggiare Sicuri.

L’intento è quello di sensibilizzare gli italiani in tema di sicurezza dei viaggi all’estero, anche in vista delle imminenti festività. Ne parla il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani invitando chi espatria a scaricare l’app Viaggiare Sicuri e registrarsi.

Nei prossimi giorni dovrebbe andare in onda anche lo spot con Alberto Angela (questo qui sotto):

Così, in caso di emergenza, sapranno dove siete

A cosa serve Viaggiare Sicuri

L’app Viaggiare Sicuri è gratuita e integra tutti i servizi del sito web omonimo e anche del sito DovesiamonelMondo, perciò dopo averla installata non ci sarà più bisogno di accedere ai rispettivi portali per tenersi aggiornati. Non solo: grazie alle «avanzate risorse di mappatura globale» con l’app è possibile «geolocalizzarsi per ricevere notifiche» mentre si viaggia.

L’app include 220 schede dei paesi in cui si viaggia di più appositamente curate dall’Unità di Crisi in raccordo con le Ambasciate e i Consolati italiani sparsi per il mondo, con tanto di informazioni dettagliate su sicurezza, rischi sanitari, mobilità, documentazione e normative attualmente vigenti.

Rispetto alla versione precedente l’interfaccia ora è tutta nuova, con la possibilità di navigare sulla mappa attraverso un nuovo sistema di icone e box per gli avvisi.

In pochi click si registra il viaggio all’estero e a quel punto si riceveranno notifiche in caso di aggiornamenti sulle info del paese prima e durante il viaggio, avvisi di transito in aree di cautela e un sistema di safety check per confermare la propria incolumità a seguito di eventi di particolare gravità come «atti di terrorismo, disordini politici, calamità naturali e pandemie».

Si scarica gratis:

dall’App Store in versione universale per iPhone e iPad

e dal Play Store per i dispositivi Android

I consigli

Per l’occasione è stato pubblicato anche un Vademecum con le cinque regole per viaggiare sicuri, che riassumiamo qui di seguito:

Lasciare il proprio numero al Tour Operator o all’Agenzia di Viaggio dove si è acquistato il pacchetto turistico Raccogliere tutte le informazioni possibili – riferimenti di ambasciate e consolati, documentazione necessaria, condizioni politiche, vaccinazioni – prima di sottoscrivere il contratto del pacchetto turistico Registrarsi sul sito dovesiamonelmondo per velocizzare e coordinare gli interventi dell’Unità di Crisi della Farnesina in caso di eventi gravi e imprevedibili Scaricare l’app Viaggiare Sicuri per la geolocalizzazione Affidarsi solo alle Agenzie di Viaggio in regola con gli obblighi di legge e che dimostrano professionalità, competenza ed esperienza

Prima di partire o meglio ancora mentre organizzate un viaggio, buttate un’occhio su questo volantino dell’Unità di Crisi che raccoglie alcune indicazioni utili prima, durante il viaggio e in caso di emergenza.

Tecnologia, Veicoli, Destinazioni, Applicazioni: tutto quello che c’è da sapere sul mondo della mobilità è raccontato nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.