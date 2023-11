Black Friday, tutti gli Airpods in sconto e al minimo storico ma per poco

Su Amazon la lunga settimana del Black Friday sta per concludersi ma avete ancora tempo di concludere anche voi, aggiungendovi alla lunga lista di chi ne ha già approfittato, l’affare principale del Black Friday: comprare al minimo storico (uno sconto importante e reale) tutti gli Airpods: 239€ per gli Airpods Pro, 99€ (a volte addirittura 97€) per gli Airpods 2 e 159€ per gli Airpods 3.

Non staremo qui a darvi indicazioni su che cosa sono gli Airpods, come funzionano, come si distinguono e neppure a consigliarvi i migliori. Certo lo sapete e poi abbiamo un articolo specifico per questo scopo oltre ad avere recensito tutti i modelli (Airpods 2, Airpods 3 e Airpods Pro 2).

Qui ci limitiamo a sottolineare che in tutti i casi parliamo di auricolari che nascono appositamente per il mondo iPhone e che sono diventati un’icona vera e propria grazie al loro look e soprattutto alcune funzioni che per primi hanno introdotto sul mercato.

Se volete il massimo con la soppressione del rumore e anche la ricarica via USB-C la scelta deve essere quella degli Airpods Pro 2 che costano 239€ invece di 279€.

Gli Airpods 3 sono un prodotto con funzioni molto simili a quelle degli Airpods Pro. Rispetto a questi ultimi però mancano di gommini auricolari e funzioni di soppressione del rumore. Costano 159€ invece di 199€.

Gli Airpods 2 sono un prodotto storico, diverso anche per la forma e il design. Sono più basici ma non si fanno mancare, appunto, tutte le funzioni di integrazione con l’universo Apple e offrono opzioni come l’abbinamento automatico attraverso iCloud.

L’offerta sconto su tutti e tre i modelli è apparsa per la prima volta ieri quando anche gli Airpods 3 sono andati in sconto e terminerà questa notte quando terminerà anche la campagna del Black Friday.