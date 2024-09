A IFA 2024 Dangbei riscrive le regole dei proiettori con Freedo

Pubblicità

Dangbei, azienda attiva nel settore dell’intrattenimento smart, ha partecipato ad IFA 2024 dal 6 al 10 settembre presso il Messe Berlin in Germania, dove ha presentato i suoi prodotti di punta e le ultime innovazioni, tra cui il proiettore portatile Dangbei Freedo, il primo del marchio a integrare una batteria interna, un supporto con giunto gimbal e Google TV.

Dangbei Freedo è stato progettato per offrire intrattenimento anche in movimento. Grazie alla batteria integrata da 60 Wh, è possibile godere di una visione prolungata senza doversi preoccupare dei cavi di alimentazione. Il design compatto e leggero ne facilita il trasporto, anche con una sola mano, e il proiettore viene fornito con una custodia a prova di urti e una borsa antipolvere.

Sul retro è presenta una porta USB-C che supporta la ricarica tramite power bank, prolungando così l’indipendenza dalla presa elettrica così da poterlo utilizzare anche in campeggio o feste all’aperto.

Per la prima volta, Dangbei ha integrato un nuovo supporto regolabile e un proiettore in un unico dispositivo, creando un mini-cinema flessibile che può essere utilizzato sia in casa che all’aperto. Il supporto del Freedo può inclinarsi fino a 100 gradi, facilitando l’allineamento dell’immagine con uno schermo senza la necessità di ulteriori supporti. All’interno, è possibile orientare il proiettore verso il soffitto, per proiezioni in camera da letto o per guardare cartoni animati prima di dormire.

A livello di caratteristiche tecniche Dangbei Freedo offre prestazioni elevate, coprendo oltre il 90% della gamma di colori DCI-P3 e supportando l’HDR, per immagini vivide in risoluzione 1080p fino a 120 pollici.

Offre anche un suono surround a 360°, combinato con la compatibilità Dolby Audio. Sempre a livello sonoro, inoltre, Freedo può essere utilizzato come altoparlante Bluetooth, così da non dover portare periferiche inutili quando si vuol viaggiare leggeri.

Il proiettore monta a bordo Google TV, fornendo così accesso a tutto l’universo di app e servizi offerti da Big G. Inoltre, offre il sistema InstanPro AI Image Setup, che include funzioni di autofocus, correzione automatica della distorsione, adattamento allo schermo e rilevamento degli ostacoli, rendendo l’impostazione delle immagini semplice e veloce, anche per i principianti. E’ in arrivo ad Ottobre ad un prezzo ultra concorrenziale.

Nello stand di Dangbei anche il Laser DBOX2 4K (Mars Pro 2) con Google TV e Netlifx ufficiale, il piccolissimo Laser ATOM con licenza Netflix e infine il modello N2 sempre con licenza Netflix 1080 e 400 Lumen.

I prodotti Dangbei sono in vendita anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

con 350 € di sconto su couponcon 240 € di sconto su couponcon 240 € di sconto su coupon

Per tutte le altre notizie che riguardano prodotti presenti a IFA 2024 il link da seguire è direttamente questo.