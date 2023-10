Vision Pro come iPhone e Apple Watch, diventerà comune in 5 anni

L’analista Gene Munster in una nota inviata ai propri clienti scrive che Apple Vision Pro sarà un successo quando si vedranno le app. Partirà da 3.499 dollari negli USA, circa 3.200 euro al cambio odierno: il costoso visore, o meglio “spatial computer” di Apple è atteso negli Stati Uniti per inizio 2024, dove sarà inizialmente disponibile in quantità limitate.

“Molti investitori vedono il prodotto come secondario”, scrive Munster. “Non sono d’accordo e penso che sarà l’inizio di un nuovo paradigma nell’informatica che cambierà il modo con il quale interagiamo con le macchine”.

In una nota inviata agli abbonati del suo Deepwater Asset Management (fondo di investimenti) Munster fa tre considerazioni:

Gli investitori odierni non comprendono perché lo spatial computing sia una svolta, elemento che a suo dire cambierà quando qualche centinaio di migliaia di Vision Pro arriveranno sul mercato, traguardo che prevede per metà 2024.

Invita a usare iPhone come parametro di riferimento per l’adozione. Sono stati necessari cinque anni per diventare popolare e attirare l’attenzione degli utenti, riferisce Munster, spiegando che questo tempo è stato necessario per permettere agli sviluppatori di creare app interessanti.

Il punto di svolta con Apple Watch si è verificato dal terzo anno, spinto da app sviluppate da Apple e migliorie sul versante hardware.

Mettendo tutti questi elementi insieme, secondo Munster serviranno cinque anni prima che Vision Pro diventi mainstream, prevedendo che entro il 2030 il 10% o più delle entrate complessive di Apple arriveranno dal visore.

Anche Tim Cook ha evidenziato che le considerazioni sul visore variano enormemente tra chi ha provato personalmente Vision Pro e chi in vece ha semplicemente letto i resoconti scritti da altri. Il Ceo di Apple usa Vision Pro tutte le sere, dichiara che ormai fa parte della sua routine quotidiana e che provarlo è un momento come ne capitano pochi nella vita.

