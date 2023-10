Per Tim Cook provare Vision Pro è un momento come pochi nella vita

L’amministratore delegato di Apple scalda i motori per l’arrivo di Vision Pro anticipandone le meraviglie e una esperienza utente completamente diversa da quanto visto finora, tanto che per Apple e Tim Cook darà vita all’era dello Spatial Computing.

Tim Cook ribadisce che da tempo utilizza Vision Pro tutti i giorni e che il visore ormai è entrato a far parte della sua routine serale. Negli scorsi giorni intervistato da The Independent Cook ha precisato che continuando a usare il visore lo ha fatto convincere che lo spatial computing è il futuro.

Non solo. Come già affermato sul palco del keynote di presentazione degli iPhone 15, Tim Cook richiama report e resoconti entusiasti di chi lo ha già provato, sottolineando che ci sono enormi di differenze di cosa pensano le persone di Vision Pro a seconda che ne abbiamo solo letto oppure provato di persona.

«Ci sono enormi differenze nel modo in cui le persone lo vedono, a seconda se ne hanno letto o se lo hanno effettivamente provato”, ha dichiarato Cook. “Credo ancora di più su quanto sia profondo il calcolo spaziale. Quando lo hai provato, è un momento aha, e ne hai solo pochi in una vita».

Questo probabilmente in risposta alle previsioni degli analisti che per il prezzo elevato e complessità tecnologica di costruzione puntano a vendite inferiori a un milione di pezzi entro il primo anno di vendite. Cook rimane ottimista su Vision Pro anche per l’elevato interesse degli sviluppatori.

Dal suo recente tour in Europa Tim Cook riporta un «Lavoro incredibile» degli sviluppatori e «tanto entusiasmo» per il visore che sarà disponibile inizialmente solo in USA all’inizio del 2024.

Nella stessa intervista il Ceo di Apple ricorda che la società sta collaborando con gli sviluppatori per portare giochi di qualità console su iPhone 15 Pro. L’amministratore delegato non lo ammette apertamente ma suggerisce che lo stesso sta avvenendo per portare giochi su Vision Pro. E qui arriva la buona notizia che gli appassionati di Apple e videogiochi stavano aspettando da anni.

«C’è un notevole entusiasmo riguardo al nostro ruolo nei giochi e siamo molto seri al riguardo”, afferma. “Questo non è un hobby per noi. Stiamo mettendo tutti noi stessi in campo». Cook ne è convinto: Vision Pro ha il potenziale per inaugurare una nuova era dell’informatica e avrà un impatto profondo su come lavoriamo, comunichiamo e viviamo il mondo, come è successo con iPhone orma 16 anni fa.

Su come funziona e a cosa serve il visore di Realtà Mista di Apple rimandiamo a questo articolo di macitynet.